El Sevilla ultima el fichaje de Juan Iglesias, central del Getafe, como agente libre

El versátil y espigado defensor vallisoletano termina su contrato con el club madrileño el próximo 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es libre para negociar su marcha a cualquier otro equipo

A la espera de movimientos de salida que desaten las manos a Antonio Cordón, el Sevilla FC tendría muy avanzado un fichaje para la próxima temporada 2026/2027. A coste cero, como todos los que ha completado el director deportivo madrileño desde que llegase el pasado verano para sustituir a Víctor Orta en medio de una profunda crisis deportiva, económica y social. En ese contexto, el club nervionense mantiene conversaciones muy avanzadas para hacerse con los servicios de Juan Iglesias, actual defensor del Getafe CF que terminará su contrato con el club madrileño el próximo 30 de junio y no tiene intención alguna de estudiar una renovación.

Juan Iglesias, muy cerca de ser el primer fichaje del Sevilla FC para la 2026/2027

Así lo asegura una noticia que el periodista Matteo Moretto ha adelantado en la noche de este lunes en Radio Marca. Según esta información, el acuerdo entre el Sevilla FC y Juan Iglesias empezó a cocinarse a fuego lento hace ya un tiempo. Aprovechando que su situación contractual le permite desde el pasado 1 de enero ser totalmente libre para negociar su futuro con cualquier club, el espigado zaguero vallisoletano se habría comprometido ya para incorporarse el próximo verano a la disciplina del conjunto nervionense. Siempre según la mencionada fuente, incluso existe un compromiso para estampar su firma en un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030.

Juan Iglesias tiene 27 años, mide 1,87 metros y juega preferentemente como lateral derecho, tanto en defensa de cuatro como en línea de cinco, aunque también se ha desempeñado en el carril izquierdo e incluso ha actuado como marcador central diestro con José Bordalás. Formado en la cantera del Real Valladolid, destacó en dos temporadas jugando para la UD Logroñés en la antigua Segunda división B y fue fichado por el Getafe CF en el verano de 2019 para su filial. Tras jugarlo casi todo en su primer curso y medio, dio el salto al primer equipo azulón en la 20/21 y desde entonces ha sido un fijo en las alineaciones.

Como miembro de pleno derecho del primer equipo del Getafe suma cinco temporadas en las que ha acumulado un total de 155 encuentros oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey con dos goles y siete asistencias. El portal especializado de Transfermarkt, tras su última actualización de diciembre de 2025, le otorga un valor de mercado estimado en 5 millones de euros, cifra que en la actual plantilla del Sevilla FC sólo superan 10 de sus 25 futbolistas en nómina. Esta noticia del posible fichaje de Juan Iglesias vuelve a poner el foco en las posibles ventas de los canteranos José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez en las dos próximas ventanas de transferencias.