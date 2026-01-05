El Sevilla responde al posible fichaje de Alexis Sánchez por el Internacional de Brasil: "En este mercado, no; en junio ya se verá"

José Ignacio Navarro -mano derecha del director deportivo Antonio Cordón- descarta que el veterano chileno se marche en esta ventana invernal y, aunque confirma gestiones para la salida de Ramón Martínez, considera complicado encontrar refuerzos: no hay fichas, el límite salarial está excedido y vender no es una opción sino una obligación

Si antes de que arrancase el nuevo año ya se daba por urgente la llegada de refuerzos al Sevilla FC, el 0-3 encajado ante el Levante UD elevan la cuestión a la categoría de necesidad vital. De hecho, sin mojarse demasiado, Matías Almeyda dejó bien claro que con esta plantilla sólo se puede aspirar a luchar hasta el último segundo por evitar descender, por la hastiante falta de gol pero también por la exasperante debilidad defensiva.

El argentino sólo hizo dos de sus cinco cambios, pero luego no pidió fichajes. Más que conformista, es realista. Minutos antes, el secretario técnico José Ignacio Navarro dejaba claro que no hay recursos para mejorar lo que hay a menos que se venda el escaso talento que queda. Las salidas de Álvaro Ferllo y Ramón Martínez no ayudan casi nada. Y la vía de ingresar algo en enero por el traspaso de Alexis Sánchez tampoco se contempla.

José Ignacio Navarro, secretarío técnico del Sevilla FC: Ramón Martínez, Alexis Sánchez, el mercado de fichajes, Sergio Ramos...

Para que el Sevilla FC pueda fichar, antes hay que vender

"Sí, sí, es necesario que haya algunas salidas para que haya entradas. Ya cerramos la salida de Álvaro (Ferllo), el portero, pero con la llegada de Fede Gattoni, que estaba cedido en River Plate ocuparíamos las 25 licencias. Ahora mismo, para que haya una entrada, tiene que haber una salida", explicaba la mano derecha de Antonio Cordón en declaraciones a DAZN en la previa del duelo entre Sevilla FC y Levante UD.

No obstante, las cuentas no son tan sencillas. Y es que, al margen de tener que liberar fichas disponibles, el gran problema del club es el económico: "Ahora mismo estamos un poquito excedidos y tenemos que cumplir la norma de control financiero de LaLiga y además tenemos que tener un máximo de 25 licencias". Por eso, casi no sirve de nada la marcha de Álvaro Ferllo al RC Deportivo de La Coruña ni el encarrilado traspaso de Ramón Martínez al Real Valladolid. El meta de Arnedo se fue después de rescindir su contrato, el central de Mula lo hará a coste cero a cambio de un 40 por ciento de sus derechos económicos y el Sevilla FC sólo podrá reutilizar una partes de sus respectivos salarios, que además eran bastante reducidos.

Confirma la negociación por Ramón Martínez pero asegura que aún no está cerrado

"Bueno, a día de hoy Ramón está con nosotros, está convocado -para el partido ante el Levante- y está a disposición del entrenador. A partir de ahí, lo que pueda pasar desde aquí hasta el cierre del mercado... Puede haber entradas y salidas de cualquier jugador del Sevilla FC, pero sí es verdad", asentía José Ignacio Navarro al ser preguntado por las noticias que apuntan a la posible marcha del zaguero al Valladolid.

En Brasil dan por avanzado el acuerdo entre Internacional de Porto Alegre y Alexis Sánchez

"Sí, el compromiso que nosotros tenemos con Alexis es hasta el 30 de junio", comenzó explicando el secretario técnico nervionense, garantizando que el veterano atacante chileno terminará la temporada en el Sevilla FC pero dejando la puerta abierta a que el jugador pueda ir avanzando en sus planes para la 26/27. En este sentido, en Brasil dan por cercano el acuerdo entre el andino y el Inter de Porto Alegre, aunque también suena con fuerza para el Corinthians.

"En su contrato no hay ninguna cláusula para la salida en mitad de la temporada y todas las partes, principalmente nosotros como dirección deportiva, pero también tanto el club como el entrenador, estamos muy contentos de disponer de Alexis. Por nuestra parte no hay ningún interés en que Alexis pueda salir durante este mercado de invierno. En junio, ya se verá".

La oferta para comprar el Sevilla FC que prepara un grupo mexicano con Sergio Ramos como cara visible

"Bueno, nosotros estamos dentro del club, pero a su vez sólo estamos dentro de la parcela deportiva. No es una cuestión que sea para mí, porque nuestra responsabilidad recae sobre los jugadores, sobre el equipo, el entrenador... Esos temas lo tendrán que ver esos futuros hipotéticos compradores con los actuales accionistas", respondió sin intención alguna de meterse en charcos que no le corresponden.