El Sevilla anuncia oficialmente su primera salida en el mercado invernal de fichajes: Álvaro Ferllo se desvincula y negocia con el Deportivo de La Coruña

El portero de Arnedo llegó en el verano de 2024 a Nervión a coste cero y sólo tuvo oportunidad de jugar por una lesión de Orjan Nyland; pero Víctor Orta renovó su contrato por dos temporadas más y Antonio Cordón no consiguió encontrarse destino el pasado verano, viéndose obligado a 'gastar' una ficha

No va a servir en ningún caso para ayudar a esa necesaria tarea de encontrar ingresos para amortiguar la crisis económica y dejar un margen para reforzarse, pero al menos liberará una ficha; algo a tener en cuenta después de quedarse el pasado verano con las 25 licencias cubiertas. El Sevilla FC ha anunciado a primera hora de la tarde de este lunes la primera salida en el mercado invernal de fichajes que abrirá dentro de sólo tres días: la del denostado portero Álvaro Ferllo, quien había alcanzado en las últimas horas un principio de acuerdo para jugar en el RC Deportivo de La Coruña.

El portero natural de Arnedo (La Rioja) no se ha dejado ver en el entrenamiento completado por el equipo nervionense en la mañana de este lunes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y, aunque la versión oficial se ha limitado a explicar que "contaba con permiso del club" para ausentarse, ESTADIO Deportivo había podido confirmar que el meta de 27 años se encontraba agilizando las gestiones para encontrar un nuevo equipo que le rescate del absoluto ostracismo en que lleva sumido toda la 2025/2026.

En este sentido, aunque desde su entorno también habían intentado mantenerse herméticos acerca del posible destino de su cantada salida, el popular periodista Fabrizio Romano, especializado en noticias de fichajes, ha desvelado que Álvaro Ferllo lo tenía casi hecho para desvincularse del Sevilla FC y firmar con el Deportivo un contrato por lo que resta de esta temporada y la siguiente, hasta el 30 de junio de 2027. Apenas unos minutos después de este post, el club de Eduardo Dato ha hecho oficial la marcha del que estaba siendo el cuarto portero para Matías Almeyda tras Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y el canterano Alberto Flores. Tanto es así, que además de no jugar en esta 25/26, ni siquiera ha entrado en una lista de convocados del técnico argentino.

"El Sevilla FC y Álvaro Ferllo han llegado a un acuerdo satisfactorio para la desvinculación del portero como jugador del primer equipo. Ferllo, que llegó al club de Nervión en la temporada 2024/2025, ha disputado un total de 11 encuentros con la elástica sevillista -nueve de LaLiga EA Sports y dos de la Copa del Rey-. El club desea al cancerbero riojano la mejor de las suertes en el futuro", reza el comunicado difundido por la entidad sobre un portero que había llegado a coste cero en el verano de 2024 y había sido renovado hasta 2027 por Víctor Orta en la que sería su última gestión como director deportivo sevillista.