El Sevilla anuncia una enésima lesión antes de que termine este implacable 2025: Gabriel Suazo, de vuelta a la enfermería

El club nervionense ha emitido un escueto parte médico que confirma la recaída del lateral izquierdo chileno, quien volvió ante el Real Madrid tras pasar un mes de baja y ha regresado lesionado después de las vacaciones de Navidad

La pandemia de lesiones que ha azotado al Sevilla FC con implacable dureza durante todo este 2025 se resiste a encontrar freno y ha sumado un nuevo contratiempo a sólo tres días para que termine el año. Sólo han hecho falta la suave sesión vespertina en la vuelta al trabajo del domingo y el entrenamiento matinal de este lunes tras los ocho días de vacaciones navideñas para conocer un nuevo contratiempo físico. Gabriel Suazo ha recaído de sus dolencias musculares y vuelve a constar como baja (por el momento 'sine die') después de haber regresado a las alineaciones de Matías Almeyda justo para estar en el último partido del año ante el Real Madrid.

Parte médico de Gabriel Suazo: una nueva lesión en el sóleo de su pierna izquierda le deja un mes K.O.

"Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de su pierna izquierda", han explicado los propios medios de comunicación del Sevilla FC para explicar la ausencia del lateral izquierdo chileno en la jornada de trabajo desarrollada por el equipo blanquirrojo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. De este modo, han confirmado la misma dolencia que ya le obligó a parar tras el duelo liguero a domicilio del 24 de noviembre ante el RCD Espanyol.

El capitán de la 'Roja' se perdió las tres siguientes jornadas frente al Real Betis, al Valencia CF y al Real Oviedo, así como el partido frente al Deportivo Alavés que acabó con la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En este tiempo de ausencia, ha brotado el talento del canterano Joaquín Martínez 'Oso', que ahora vuelve a encontrar una autopista hacia una titularidad que se ha ganado a pulso con descollantes actuaciones. Las primeras exploraciones a Suazo estiman que tardará otras cuatro o cinco semanas en volver a jugar.

Peque está con gripe, Rubén Vargas avanza aún con paso lento y Álvaro Ferllo estaba desvinculándose del club

Además de informar de la nueva lesión de Suazo, el Sevilla FC también ha tranquilizado asegurando que la ausencia de Gerard Fernández 'Peque' sólo se ha debido a "un proceso febril" tan típico de estas fechas invernales y que la de Rubén Vargas se encuadra dentro de su proceso de recuperación de la dolencia en el bíceps femoral que le mantiene de baja desde hace más de un mes; en concreto, desde aquella misma visita a Cornellà.

Tampoco se ha ejercitado con el resto de sus compañeros Álvaro Ferllo, quien está totalmente sumido en el ostracismo y obligado a buscar una salida en este mercado de enero. Ante las gestiones abiertas para desvincularse del Sevilla FC y resolver su futuro, "tenía permiso del club" para no aparecer en la sesión matinal. Cabe recordar que para el choque del próximo día 4 de enero ante el Levante UD, en la primera cita oficial de 2026, tampoco estarán los dos nigerianos que se encuentran jugando la Copa de África, Akor Adams y Chidera Ejuke, ni el sancionado Marcao Teixeira. Igualmente castigado para ese duelo frente a los granotas está el entrenador Matías Almeyda. A cambio, la buena noticia de estas dos últimas sesiones han sido los regresos de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou.