Azpilicueta, gran noticia en la vuelta al trabajo de los de Almeyda

El zaguero navarro ya toca balón y apunta a ser una de las novedades ante el Levante, ofreciendo, como Nianzou, soluciones al técnico ante la baja de Marcao

Si este sábado los protagonistas eran Rubén Vargas, Tanguy Nianzou y Marcao Teixeira, que se adelantaban día y medio a la vuelta al trabajo de sus compañeros, el grueso de los componentes del primer plantel del Sevilla FC retomaba en la tarde de este domingo los entrenamientos para preparar la visita de este fin de semana del Levante UD al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Y no cesan las buenas noticias, ya que otro componente de la enfermería, en este caso César Azpilicueta, da también un paso al frente al ejercitarse sobre el césped de los campos de la Carretera de Utrera y tocar ya balón, por lo que la baja en defensa del central brasileño, sancionado con seis partidos por su roja ante el Real Madrid, se ve enjugada con los retornos del navarro y el francés, alternativas fiables para Matías Almeyda tanto si opta por mantener la línea de cinco atrás como si regresa a una de cuatro con dos laterales y no carrileros largos.

Con los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke clasificados para los octavos de final de la Copa de África, los dos atacantes y el mencionado Marcao por castigo federativo podrían ser las únicas ausencias obligadas ante el conjunto azulgrana, puesto que Kike Salas, Gabriel Suazo y Alfon González llevan ya unas cuantas semanas trabajando con normalidad y, de hecho, han tenido minutos recientemente. Otro que no ocupará su sitio, por cierto, es el propio 'Pelado', al que le cayó un partido por su expulsión en el descanso del choque contra los merengues y deberá delegar en sus ayudantes, dirigiendo a los suyos desde un palco VIP.

El plan de trabajo para esta semana, ya definido

Tras el reinicio de la actividad este domingo a puerta cerrada, la semana del Sevilla FC, que incluirá el cambio de año, está compuesta de cinco sesiones matinales y una vespertina, todas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Así las cosas, los nervionenses se ejercitarán a las 10:00 horas el lunes, el martes y el miércoles, mientras que en Año Nuevo habrá un poco más de margen para que los profesionales tomen las uvas y estén con su familia, rompiendo a sudar a las seis de la tarde. El viernes, de nuevo a las diez de la mañana para dar paso a la rueda de prensa de Matías Almeyda, que apurará hasta después del entrenamiento sabatino a las 10:00 para dar la lista de convocados frente al cuadro granota para un partido que se disputará a las 14:00 horas del próximo domingo 4 de enero de 2026.