Nigeria, con Akor Adams de inicio y Ejuke de revulsivo, a octavos con suspense ante la Túnez de Hannibal Mejbri

El ariete ex del Montpellier, que gozó de una buena opción a bocajarro, sustituido por su compañero, que tuvo la tranquilidad para las 'Súper Águilas' en el alargue

Calcó el seleccionador nigeriano, Éric Chelle, tanto el dibujo (1-4-4-2 con rombo en la medular) como casi el once inicial del partido de debut ante Tanzania, con sólo dos cambios respecto a aquél (Bruno Onyemaechi por Zaidu Zanusi en el lateral izquierdo y Frank Onyeka por Samu Chukwueze en la parcela ancha). Se mantuvo de inicio la pareja arriba formada por Victor Osimhen (autor del 1-0 al filo del descanso a pase de Ademola Lookman) y el delantero del Sevilla FC Akor Adams, repitiendo en el banquillo el otro representante nervionense, Chidera Ejuke, esta vez con oportunidad de jugar en el epílogo, lo que se tradujo en un arranque mandón de las 'Súper Águilas' y una reacción con casi todo perdido de la Túnez de un ex blanquirrojo, Hannibal Mejbri, que monopolizó la puesta en marcha de la estrategia y generó peligro entre líneas para los magrebíes, asistencia incluida.

Muy batallador, el de Kogi State atacó bien los espacios con otro ariete potente al lado, exhibiendo menos sus virtudes cuando tocaba correr a la contra y más en transiciones cortas tras robo en campo ajeno. Desde luego, su notable despedida del Sevilla FC, dado que marcó un tanto y dio dos asistencias (una de espuela a Batista Mendy y otra centrando desde la banda derecha a Djibril Sow) en el 4-0 al Real Oviedo, le ha abierto de par en par las puertas de su combinado nacional. Porque, hasta el pasado mes de octubre, el otrora artillero del Montpellier sólo había vestido la equipación verde y blanca durante el Mundial sub 20 de 2019. Incluso, su debut con la absoluta se pospuso, pero, tras estrenarse con gol ante Lesoto en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, únicamente se perdió (quedándose en el banquillo, pues estuvo citado) el reciente amistoso preparatorio para la AFCON 2025 ante Egipto.

Nada más iniciarse la segunda mitad, Akor Adams arrastró a los centrales y, de nuevo la cabeza, amplió distancias Wilfred Ndidi a la salida de un córner. Al cuarto de hora de la nueva fase, tuvo el tercero el propio ariete sevillista, pero se cruzó a la postre Dylan Bronn para bloquear a bocajarro tras dejada de cabeza de Victor Osimhen, pidiendo el '22' un penalti que ni pareció ni (mucho menos) se señaló. El que sí atinó fue Ademola Lookman, que firmó un golazo, ejerciendo de malabarista dentro del área a pase del autor del primero, que le devolvió la gentileza. A balón parado, Montassar Talbi dio emoción a falta de un cuarto de hora al peinar la red una falta botada por Hannibal Mejbri. En el minuto 79, primeros minutos de Chidera Ejuke, que entró junto a Moses Simon en sustitución de su compañero de equipo y Frank Onyeka para que los norteafricanos tuvieran que centrarse más en defender que en atacar. Con todo, un penalti por manos de Bright Osayi-Samuel vía VAR supuso el 3-2 de Ali Abdi a falta de tres minutos más el alargue, que fue de suspense y sufrimiento para los nigerianos. Lo pudo evitar el extremo nervionense, pero pecó de individualista en una penetración por la derecha con Osimhen esperando en el área chica para empujarla a placer.

Bajas ante el Levante y seguramente el Celta como mínimo

Aunque Chidera Ejuke no estaba entrando hasta las segundas partes con Matías Almeyda, sí se había ganado la titularidad Akor Adams en el Sevilla FC, primero por la lesión y luego la sanción de Isaac Romero, pero luego por méritos propios. Con tres tantos y tres asistencias en 15 partidos, aunque únicamente 936 minutos, el ex del Lillestrom marcó por vez primera ante el Real Oviedo saliendo de inicio y no como revulsivo. Ahora, con seis puntos de seis posibles con Nigeria y la clasificación para octavos de final de la Copa de África ya en el bolsillo, además como primero de grupo al ganar el duelo particular a Túnez y llevarse por ende el hipotético empate a seis puntos si las 'Águilas de Cartago' vencen a Tanzania en Rabat el próximo martes 30-D a las 17:00 horas y las 'Súper Águilas' pierden en Fez contra Uganda, volverán a jugar los verdiblancos el próximo lunes 5 de enero con un tercero de grupo. Así las cosas, tras no estar en la despedida copera ante el Deportivo Alavés ni en LaLiga frente al Real Madrid, se perderán también el choque contra el Levante UD, quedando en el aire los siguientes ante RC Celta de Vigo (aunque fueran eliminados, llegaría muy justo) y Elche CF, condicionados a lo que avancen en el torneo continental.