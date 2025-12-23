Nigeria quiere aprovechar la inercia de Akor Adams, titular en el debut; Ejuke, en el banquillo

El delantero de Kogi State despidió el año con los nervionenses marcando y asistiendo por partida doble a Mendy y Sow; el 4-0 al Oviedo lo marcó el extremo

Akor Adams, delantero del Sevilla FC y uno de sus dos representantes en la presente edición de la Copa de África, es titular con Nigeria en el debut de las 'Súper Águilas' en el magno torneo continental ante Tanzania a partir de las 18:30 horas en el Complex Sportif de Fez. Los verdiblancos, claros favoritos junto a Túnez en un Grupo B donde ha quedado encuadrada también Uganda, se verá las caras con los magrebíes el próximo sábado 27 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el mismo escenario, un duelo clave a priori para dirimir la clasificación para octavos de final y las posibles ventajas en los cruces, pues en casi ninguna quiniela está la eliminación del combinado entrenador por Éric Chelle pasando de ronda los dos primeros y los cuatro mejores terceros.

El preparador franco-maliense, que saltó a la fama tras el 'play off' africano para acceder a la repesca mundial perdido ante la República Democrática del Congo del bético Cédric Bakambu al acusar a sus rivales de hacer vudú a sus jugadores en la tanda de penaltis, que ha visto recientemente cómo fracasaba también la denuncia de su federación a la homóloga celeste por presunta alineación indebida, desea aprovechar la inercia del artillero de Kogi State, que disipó las críticas por sus últimas actuaciones, entre ellas sus múltiples caídas en fuera de juego, con un gran partido de despedida a 2025 con la camiseta blanquirroja, cifrada en un gol y sendas asistencias a sus compañeros Batista Mendy y Djibril Sow. El 4-0 definitivo entonces ante el Real Oviedo fue obra de su compatriota Chidera Ejuke, también convocado para el torneo que se está disputando en Marruecos y ocupante este 23-D del banquillo de inicio.

Podría reunirse con el delantero al que sustituyó en Montpellier

La curiosidad del mundo y lo pequeño que es para algunas cosas podría propiciar que el delantero al que sustituyó Akor Adams en agosto de 2023 en el Montpellier y con el que convivió una quincena antes de éste se marchase traspasado al Racing de Lens por 30 millones de euros, con 25,5 de plusvalía para las arcas de Hérault, ya que reclutaron al nigeriano del Lillestrom noruego por 4,5 millones. Desde Francia, 'L'Équipe' publica que Antonio Cordón se habría entrometido en las negociaciones entre el Eintracht de Frankfurt, que desembolsó 26 millones para llevarse del Olympique de Marsella a Elye Wahi, y el Niza, que tenía adelantado su retorno a la Ligue 1. El Sevilla FC habría puesto sobre la mesa la idea de un préstamo con opción de compra cuya viabilidad se estudia tanto en tierras germanas como en las nervionenses.