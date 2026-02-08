Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Girona CF: Kike Salas y Vlachodimos salvan el caos total

Kike Salas y Vlachodimos acabaron por erigirse como los héroes de un partido malo del Sevilla FC, que se vio por debajo hasta el descuento ; así lo vivimos y contamos en directo

Otro partido igual. Ya es complicado hasta escribir otra cosa. El Sevilla FC ha acabo empatando a uno frente al Girona CF, con un gol de Lemar en el minuto uno que apenas tuvo visos de cambio en el equipo de Almeyda. Tras una primera parte paupérrima de los hispalenses, en la que el juego de los sevillistas fue de los peores vistos en todo el año, en la segunda mitad algo cambió el encuentro. El equipo lo intentó, que ya no era poco. Y, cuando todo parecía volver a repetir el guion, un gol de Kike Salas quis cambiar la historia. Pero nada. Un penalti en el último minuto casi acabó con todo, aunque Vlachodimos fue el héroe para dejar un punto..

Las notas sevillistas frente al Girona CF

Vlachodimos: 8

El único que, casi en todas las ocasiones, se salva. Y, este domingo, no iba a ser menos. El meta griego es capaz de redimirse hasta de sus propios errores y fue el único sostén de una defensa maquiavélica. La reivindicación de una estatua en su honor en Nervión no se queda tan corta.

Suazo: 3

El chileno demostró, una vez más, que el lateral titular debe ser Oso. No es que su desempeño sea malo, es que no es que de para mucho más. Y, ante un equipo que lleva la verticalidad por bandera, no puedes permitirte dejar esta gran ventaja. Sobrepasado en muchas situaciones.

Kike Salas: 4

Ante un desastre defensivo, quiso erigirse como el líder de la zaga. Sin embargo, es que es complicado mostrar algo positivo de una defensa que, a pesar de mostrar contundencia, concedió mucho al rival. La mejoría de la segunda parte también estuvo acompañada por él, pero poco más.

Gudelj: 4

Algo similar a lo del canterano de Morón de la Frontera. Es complicado poner puntos positivos a una defensa que concedió de lo lindo pero hasta, en ciertas llegadas, fue capaz de poner algo de cordura defensiva. Que ya no es poco.

Azpilicueta: 3

Ante un equipo que exigió mucho, se notaron las carencias del navarro. Lento en las transiciones, errático en las decisiones... Un ejemplo de la calamitosa primera parte del equipo sevillista.

Carmona: 1

Nada. Absolutamente nada del canterano del Viso del Alcor. Es imposible contabilizar alguna decisión buena por el sevillista. Tanto en fase ofensiva como defensiva, le vuelve a fallar el tomar la decisión correcta. A todo esto hay que sumar que se vio como el canterano fue pitado por todo el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que conllevo que se le viese desconectado del partido.

Agoumé: 3

Control ninguno del centro del campo, constantes llegadas catalanas y, lo más importante, sin ser capaz de detener esas acometidas. Con todo eso, se puede hacer un cocktail de lo que fue el partido de Agoumé, con un Sevilla que lo necesitaba y mucho.

Batista Mendy: 3

Similar a su compañero de equipo, incapaz de poner cordura en un centro del campo muy perdido. Nada en las labores de creación y pocos contundentes atrás. Su cambio por Sow denotó esa razón.

Peque: 4

Dentro de los suspensos, el nombre que más cuesta ponerle la nota negativa. En este Sevilla de mínimos, Peque vuelve a ser el que más busca el balón y quien intenta apostar por algo distinto. Sin embargo, se encontró con un equipo que no le acompañó y, desde los primeros minutos, ya se le vieron algunas imágenes que denostaba ese hartazgo.

Maupay: 4'5

Algo más diferencial por el simple hecho de mostrar actitud. Algo que ya casi que le sirve al sevillismo. El delantero franco-argentino lo intentó y, de hecho, tuvo una clarísima casi a puerta vacía que acabó protestando por un posible penalti.

Akor Adams: 4

Quitando su protagonismo en el claro penalti de la mano de Vitor Reis, poco del nigeriano. Era el que tenía que llevar la batuta arriba, pero apenas tuvo oportunidad. Su cambio en la segunda parte, poco entendible al apostar también por los centros.

Almeyda: 2

El argentino aún tiene crédito en el Sevilla FC. Pero, partidos como el de hoy, hacen que se agote algo más rápido. Poco entendible lo que quiso hacer en la primera parte, con nula capacidad para cambiar un dominio absoluto. Los cambios aportaron algo más de brío, pero poco más. Un encuentro que, en Nervión, han solido significar cosas importantes.

Oso: 6'5

De los pocos que lo intenta. En un partido perdido, fue uno de los encargados de darle algo de aire cuando más lo necesitaba el equipo. Compartiendo carril con Suazo, hasta lo intentó de cara a puerta, pero es que nada salía. Y, hasta el argentino, fue fruto de la desesperación.

Juanlu: 5

Mucho mejor que Carmona. Que no es poco. Lo intentó, con constantes llegadas desde su carril derecho. Eso si, sin éxito alguno.

Ejuke: 5

Lo mismo que sus compañeros de cambio. ¿Revolucionó algo el juego? Sí. ¿Con acierto? Eso es lo que le falta al fondo de armario hispalense, que apenas tiene nombres en la recámara para cambiar algo.

Alexis: SC