Último tren para Fábio Cardoso en el Sevilla en pleno mercado de enero

La dura sanción a Marcao abre el abanico en el eje de la zaga con opciones para el luso, que de no contar tampoco para Almeyda ahora se quedaría en una situación límite con la ventana abierta

Las contundentes limitaciones económicas en verano obligó a Antonio Cordón a reforzar el equipo prácticamente a coste cero, por lo que bajas como la de Loïc Badé, determinante en el eje de la defensa, no se suplieron con una fuerte inversión en un futbolista de plenas garantías.

El director de fútbol logró firmar gratis al experimentado César Azpilicueta y acordó con el Oporto el traspaso gratis de Fábio Cardoso como soluciones para una posición muy necesitada pese al 'overbooking' de efectivos.

Cuatro meses después, el balance resulta negativo tanto en cuanto las lesiones han frenado el rendimiento del pamplonica y el portugués ha pasado prácticamente desapercibido, hasta el punto de encontrarse en una situación delicada y de que, tras el parón, se enfrenta a un tramo determinante en su devenir como sevillista.

Almeyda apenas cuenta a día de hoy con Cardoso

Y es que, pese a que llegaba con buenos informes, Almeyda apenas ha contado con el luso en lo que va de curso a pesar de las continuas bajas y de emplear en repetidas ocasiones una defensa de cinco. Una postura que al principio sustentó sobre el hecho de no haber realizado la pretemporada a sus órdenes, si bien, tras su debut como titular, ha mantenido su posición y solo le ha entregado la camiseta en momentos muy puntuales.

Tanto es así que hasta la fecha ha disputado únicamente 309 minutos repartidos en cuatro partidos y ni siquiera salió del banquillo en la última cita copera contra el Murcia, reflejo que, por ahora, es una de sus últimas opciones para la zaga y el fichaje con menos presencia.

El aluvión de ausencias y el deseo de mantener los tres centrales 'obligó' a Almeyda a apostar por su titularidad ante el Oviedo, pues la otra opción que quedaba era Ramón Martínez, fuera completamente de sus planes y que saldrá en enero.

Momento clave para el futuro de Cardoso en el Sevilla por la sanción de Marcao

Sin embargo, contra el Real Madrid volvió Marcao y prefirió retrasar a Gudelj y desplazar a Carmona antes de utilizar a Cardoso, lo que dejó a las claras que, de momento, no confía él, por lo que los siguientes partidos se antojan fundamentales para su futuro en el Sevilla.

Y es que la sanción de seis encuentros a Marcao y las lesiones atrás fuerzan nuevamente al argentino a tirar de recursos mientras se intenta el fichaje de un central en invierno y podría abrirle la puerta a Cardoso. De no ser así, el portugués quedaría condenado definitivamente al ostracismo en un mercado de enero en el que el Sevilla está obligado a liberar fichas.