El primer fichaje invernal será el de Antonio Tramullas

El otrora jefe de los servicios médicos del Barça y de la Euroliga de baloncesto sustituirá a Matías Morán año y medio después de su nombramiento

El Sevilla FC ultima la incorporación de Antonio Tramullas Juan como jefe de los servicios médicos en sustitución de Matías Morán Bravo, que promocionó a ese cargo durante la reestructuración interna auspiciada por los responsables nervionenses en el verano de 2024. El barcelonés de casi 68 años (los cumplirá a finales de enero) ha estado estos días en la capital andaluza para rematar los detalles de su nuevo contrato y empezar a ejercer rápidamente en un departamento que nunca está ajeno de la crítica, sobre todo cuando se acumulan muchos lesionados. La información la ha adelantado 'Zona Mixta' y muy pronto adquirirá la vitola de oficial, aunque antes debe concretarse el finiquito de su antecesor, que encarará otros retos profesionales fuera de Nervión. Será, por tanto, el primer fichaje invernal en blanquirrojo.

Experto en traumatología deportiva con 25 años de experiencia, Tramullas fue médico del FC Barcelona en sus secciones de baloncesto (1999-2004) y fútbol (2004-2007), asesorando posteriormente a club azulgrana mientras coordinaba el equipo médico de la recién nacida Euroliga de basket y la Federación Catalana de Fútbol. Frank Rijkaard, que le conocía de su etapa culé, se lo llevó después a Arabia Saudí para trabajar en la Federación de Fútbol, desarrollando después su labor desde 2012 en la dirección del Aspire Health Center, que está integrado en la lujosa Academia Aspetar, cuyo objetivo es la formación de deportistas bajo innovadoras técnicas. Entre 2019 y 2021 trabajó con el Al-Sadd, coincidiendo con la estancia allí de Xavi Hernández, que se lo llevó de nuevo al Barça hasta su marcha.

Toni Tramullas: una carrera corta pero reconocida en el basket catalán y español

Conocido por el diminutivo de su nombre de pila, Antonio Tramullas fue un reconocido base de baloncesto que, pese a su 1,71, hizo carrera en el basket español. Formó, de hecho, una pareja con el también menudo Albert Illa (1,77) que dio bastante que hablar en el RCD Espanyol entre 1984 y 1988 en la ACB, aunque la desaparición de la sección en el organigrama 'perico' y sus estudios de Medicina hicieron que Toni Tramullas se retirara del deporte profesional con apenas 30 años (tras 24 'ejerciendo'), aunque seguiría muy vinculado al mismo desde otra perspectiva. De esta forma, priorizó la cercanía la Universidad, por lo que, pese a que contó con ofertas, jugó en el Mollet y el Cotonificio antes de vestir de blanquiazul. Ya como doctor, trabajó en la Euroliga y el baloncesto culé.