Marcao se lleva el castigo más duro en las últimas siete temporadas: las mayores sanciones de la historia de LaLiga

La durísima sentencia del Comité de Competición propina al central del Sevilla FC una de las mayores sanciones de la última década y trae al recuerdo otros sucesos similares con Luis Fabiano o Javi Navarro

El Sevilla FC está siendo víctima de una implacable ola de sanciones -acumulado de 12 partidos de sanción en 17 jornadas- que agravan la situación en una plantilla ya de por sí cogida con pinzas y mermada de manera constante por las lesiones. Un partido ha cumplido José Ángel Carmona por acumulación de amarillas, lo mismo que Lucien Agoumé y Gerard Fernández 'Peque'; dos le cayeron a Isaac Romero por su expulsión en el derbi, la primera de esta temporada; y siete más ha recibido este viernes con el encuentro que deberá cumplir el técnico Matías Almeyda por su doble amonestación en el partido ante el Real Madrid, en el que Marcao Teixeira vio una tarjeta roja que le ha costado la cifra récord de seis choques de castigo. Hacía casi siete años que no se veía una sentencia tan dura en LaLiga española.

Hay que retroceder en el tiempo hasta el 11 de abril de 2019 para encontrar una sanción más dura que la de Marcao, los ocho encuentros que tuvo que cumplir el entonces delantero del Atlético de Madrid Diego Costa tras ser expulsado en un partido contra el FC Barcelona. "El Comité de Competición ha castigado al delantero del Atlético con cuatro encuentros por sus insultos al árbitro, en aplicación del artículo 94 del Código Disciplinario (insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas), y con otros cuatro por su comportamiento tras ver la roja, de acuerdo con el artículo 96 (agarrar, empujar o zarandear al árbitro)", explicaba entonces la RFEF.

En el caso del Sevilla FC, que ya se temía lo peor con Marcao leyendo el acta redactada por el colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz tras el choque ante el Real Madrid del pasado sábado día 20 de diciembre, aún permanecen en la retina los 5 partidos que le cayeron a Luis Fabiano por su vergonzosa pelea a puñetazos fallidos con Diogo en un partido contra el Real Zaragoza de la temporada 2006/2007.

Uno menos, cuatro choques, estuvo sancionado Javi Navarro por su no menos recordado codazo a Juan Arango que acabó con el atacante del RCD Mallorca trasladado de urgencias al hospital con el rostro ensangrentado, con una aparatosa brecha y entubado después de haber sufrido una parada cardiorespiratoria fruto del fortísimo impacto y de su posterior caída a plomo al césped. Sin embargo, ha habido castigos aún más duros.

Las sanciones más duras de la historia de LaLiga española