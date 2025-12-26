Durísima sanción para Marcao por su "Fillo da puta madre" a Muñiz Ruiz

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al sevillista con seis partidos por insultar gravemente al colegiado durante el Real Madrid-Sevilla de LaLiga; Almeyda, por su parte, ha sido castigado con un partido de sanción por su doble amonestación y posterior expulsión

El Comité de Disciplina de la RFEF ya se ha pronunciado, conociéndose la sanción que ha recaído sobre el sevillista Marcao. Una durísima pena que impedirá al brasileño jugar hasta mediados del mes de febrero.

El órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado a Marcao con seis partidos, por lo que el brasileño no podrá enfundarse de nuevo la elástica sevillista hasta el duelo contra el Alavés del fin de semana del 15 de febrero en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cuatro partidos de sanción a Marcao por insultar al árbitro, uno por conducta antideportiva y otro por doble amonestación

El Comité de Disciplina se ha acogido a lo expuesto por Alejandro Muñiz Ruiz en el acta arbitral tras la finalización del Real Madrid-Sevilla FC de la última jornada de LaLiga, en el que el que el zaguero brasileño fue expulsado por doble amarilla. “Una vez expulsado el jugador del Sevilla FC. Nº23 Marcos Do Nascimiento Teixeira, se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: "Fillo da puta madre", dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro", reflejó Muñiz Ruiz en el acta arbitral.

Por esto, Marcao ha sido sancionado por cuatro partidos por sus insultos, en base al artículo 99 del Código Disciplinario: "Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as, cuarto/a árbitro/a, directivos/as o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

El Sevilla FC podría recurrir a Apelación

A esos cuatro partidos de sanción hay que sumarle otro a Marcao por conducta antideportiva, al propinarle un pelotazo al balón, así como otro partido más por la expulsión que propició la doble amonestación. Ahora, el Sevilla FC, a través de sus servicios jurídicos, podrá recurrir ante el Comité de Apelación la sanción, aunque las fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo consideran que el margen de que este recurso prospere es muy limitado. Entienden ciertas voces autorizadas que, quizá, sería factible discutir el partido de sanción correspondiente al pelotazo al balón y su presunta conducta antideportiva, tras un tenso Real Madrid-Sevilla.

El club de Nervión ya presentó alegaciones y pruebas videográficas con el objetivo de defender que la expresión del brasileño era una exclamación genérica en portugués y no un insulto directo hacia el colegida. Sin embargo, el Comité concluyó que no existía un error material manifiesto en el acta arbitral y mantuvo la presunción de veracidad del árbitro, lo que ha derivado en la acumulación de sanciones.

Un partido de sanción para Almeyda

Junto a la dura sanción de Marcado, también ha sido castigado el entrenador sevillista Matías Almeyda con un partido de suspensión por doble amonestación y su posterior expulsión durante el mismo encuentro. Dichas sanciones dejan al Sevilla FC condicionado para el inicio de LaLiga en 2026, perdiéndose el técnico argentino el duelo contra el Levante del próximo domingo 4 de enero a las 14:00 horas.