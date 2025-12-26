El buen rollo entre Gudelj y Bellingham tras el tenso Real Madrid - Sevilla: "Me pasé un poco, hermano"

El duelo del pasado sábado en el Santiago Bernabéu tuvo de todo menos chanzas, pero todo eso se olvidó con el pitido final de Muñiz Ruiz, como han demostrado en redes sociales el serbio sevillista y el inglés madridista

Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Ésa es una de las máximas del fútbol y se ha podido comprobar una vez más con el buen rollo que han exhibido en redes sociales el capitán del Sevilla FC, Nemanja Gudelj, y el jugador del Real Madrid Jude Bellingham. El partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports que enfrentó a merengues y nervionenses el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu estuvo bastante caldeado. Hubo mucha dosis de polémica, protestas, piques, tarjetas, tensión, dos expulsados (Marcao y Almeyda) y numerosos encontronazos. Sin embargo, tras el pitido final todos los roces quedaron en anécdotas.

Gudelj y Bellingham intercambian bromas en redes sociales tras el Real Madrid - Sevilla FC

Con un margen de tres días para digerir la polémica derrota del Sevilla FC ante el Real Madrid, el pasado martes Gudelj recurrió a su cuenta de Instagram para compartir en frío su reflexión y, con ella, varias imágenes del duelo. En una de las fotografías se ve al líbero nervionense abrazando a Bellingham hasta derribarle. El centrocampista internacional inglés ha bromeado respondiendo a la publicación del serbio, quien replicaba al madridista admitiendo su carácter expeditivo. "Me pasé un poco, hermano", contesta Gudelj en claro tono jocoso al no menos hilarante mensaje de Bellingham: "Vaya, abrazo hermano".

"Competimos y dimos la cara en un escenario donde siempre es difícil hacerlo. Nos queda el sabor amargo de no haber sacado puntos, pese al buen partido, pero también el convencimiento de que estamos en el camino correcto para crecer como equipo. Volveremos a tope contra el Levante, el próximo 4 de enero. Vamos mi Sevilla", escribía Gudelj a modo de cierre del año 2025, que tuvo como última cita oficial ese duelo en el que el Real Madrid se impuso al Sevilla FC por 2-0 el pasado sábado día 20 de diciembre, con un excesivo protagonismo del árbitro gallego Alejandro Muñiz Ruiz y del VAR.

Gudelj afronta sus últimos meses como jugador del Sevilla FC

En el aspecto individual, Nemanja Gudelj ha cerrado el 2025 con buenas senaciones renovadas a pesar de esta derrota; ya que ha recuperado la titularidad con la decisión de Matías Almeyda de volver a alinear defensa de cinco, con las lesiones de zagueros nervionenses como César Azpilicueta o Tanguy Nianzou, así como la escasa confianza en otros como Fábio Cardoso, Kike Salas o Ramón Martínez. Además, leyendo el acta del sábado, a Marcao Teixeira le pueden caer hasta dos partidos.

El serbio, el único superviviente que queda de la plantilla del Sevilla FC que ganó su sexta Europa League en el pandémico verano de 2020, termina contrato el próximo 30 de junio y afronta sus últimos meses en Nervión. En este sentido, aunque se ha especulado mucho con su posible marcha en este mercado invernal de fichajes, la idea del '6' es acabar su séptima campaña en la entidad antes de buscar un nuevo destino.