Encima tiene que dar gracias: "La entrada de Marcao a Rodrygo es de roja; podría haber sido criminal"

Nadie discute que el central mereció las dos amarillas y que Juanlu regala un penalti, aunque se reclama otro sobre él y la expulsión del 'doble' asistente merengue, aparte de denunciar la ida de olla al final de Muñiz Ruiz

El próximo miércoles 24 de diciembre, aunque puede que se adelante esta vez por ser Nochebuena, se espera el fallo del Comité de Disciplina de la RFEF acerca de las sanciones de la jornada 17ª de LaLiga, que acaba este lunes con el Athletic Club-RCD Espanyol. Especial atención prestará el Sevilla FC al dictamen del sustituto del Comité de Competición para conocer el castigo a su jugador Marcao Teixeira, expulsado por doble amarilla el sábado contra el Real Madrid, lo que ya de por sí le iba a impedir estar a la vuelta del parón navideño contra el Levante UD, aunque expuesto a un puñado de encuentros más, entre cuatro y doce, dependiendo del artículo y el apartado que apliquen por su desconsideración a Muñiz Ruiz, que reflejó en el acta que se le encaró (lo que se pudo ver por TV y es imposible de negar) y que le insultó (diciéndole 'filho de puta madre', que seguramente entendió mejor por la cercanía del gallego y el portugués) mientras se retiraba a los vestuarios.

Una acción de las dos meridianas e incuestionables, junto al clarísimo penalti de Juanlu Sánchez a Rodrygo Goes que supuso el 2-0 definitivo de Kylian Mbappé, aunque hubo otras decisiones del árbitro principal que demuestran su impericia y cierta parcialidad. Sacó de quicio a los que quedaban sobre el terreno de juego (Lucien Agoumé, que prefirió morderse la lengua ante los medios, vio una amarilla por protestar una falta inexistente de Djibril Sow a Jude Bellingham), al también expulsado Matías Almeyda y al sevillismo de base, que señala a la directiva por no levantar la voz contra los agravios arbitrales. Por ejemplo, Rodrygo tuvo que irse también a la casera en el primer tiempo por una fea entrada por detrás a Marcao cuando ya tenía una amonestación por fingir una pena máxima, mientras que el quinteño fue objeto de una ante Fran García previa a su error. De que Iglesias Villanueva le ayudara en el penalti inventado de Oso y la falta fuera de Sow, mejor no hablar.

Mateu Lahoz: "Vamos a preservar la integridad física de los jugadores"

"Vamos a preservar la integridad física de los jugadores. En esta jugada, Rodrygo ve venir a Marcao afortunadamente y no acaba en lesión, pero esta jugada es de roja. Muchas veces analizan tacos, altura... Esta jugada, si os fijáis con la fuerza que va, la pierna totalmente estirada... Podría haber sido criminal, inclusive para un delantero que, en este caso, la ve venir y, al evitarlo, afortunadamente, no hay lesión; pero son jugadas que, por su propia naturaleza, ponen en juego la integridad física. Ya les pasó el año pasado a este árbitro y al de VAR con Carlos Romero (él dice Gerard Romero, que es un periodista y creador de contenido culé) y Mbappé", exponía este lunes en 'El Día Después' de Movistar Plus el ex árbitro internacional Mateu Lahoz, que, curiosamente, no es tan radical con el pisotón por detrás en el alargue al revés entre ambos brasileños, que se quedó sin sancionar porque era la segunda del de Osasco: "Aquí es amarilla. Lo mismo. Aquí, Marcao no le ve venir, aunque no hay fuerza excesiva, por lo que no es de roja. Sí es amarilla, que habría sido la segunda, porque vio una por simular, según el árbitro, un posible penal".