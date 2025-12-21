Accionistas Unidos 'culpa' a la directiva del Sevilla de la "tropelía" arbitral contra el Real Madrid: "¿Quién protege al club?"

La indignación en el sevillismo por la actuación de Muñiz Ruiz se ha vuelto en contra de la alta cúpula nervionense, a la que responsabilizan por no levantar la voz y pedir respeto a las máximas instancias

En el sevillismo se respira verdadera indignación por lo sucedido la noche del sábado en el Santiago Bernabéu, donde la actuación arbitral de Muñiz Ruiz generó una enorme polémica por decisiones que perjudicaron al Sevilla.

No en vano, sufrió las expulsiones de Marcao y Almeyda, se le pitaron tres penaltis en contra, dos de ellos corregidos por VAR al no existir nada punible dentro del área y, sobre todo, el colegiado le perdonó la segunda amarilla a Rodrygo en la prolongación de la primera parte, lo que habría dejado con un hombre menos al Real Madrid.

Esta situación ha provocado un tremendo malestar que se ha proyectado de diferentes maneras, pues no solo se ha atacado al estamento arbitral o denunciado los 'favores' al Real Madrid, sino que también se ha girado la mirada hacia la alta cúpula nervionense por su responsabilidad de velar por el respeto del club y que no ocurran habitualmente lo que estiman un atropello arbitral.

En esta línea se expresó mediante un comunicado en su perfil de redes sociales la plataforma Accionistas Unidos, que reclama al Consejo de Administración que dé la cara por el club después de lo acontecido en Chamartín, dejando claro que esto ocurre porque nadie de la planta noble protesta y planta cara al CTA a la LaLiga o la Federación Española de Fútbol

El comunicado de Accionistas Unidos

"Ante la enésima tropelía cometida ayer en el Bernabéu, es pertinente recordar y repetir las preguntas que le hicimos al Presidente del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club en la pasada Junta General de Accionistas. ¿Hay alguien al mando del Club, que exija RESPETO a nuestra centenaria institución?", se pregunta Accionistas Unidos, que asegura que a ningún otro club se le trata tan mal desde las altas instancias.

"La saña con la que se castiga al club, en el césped y en los despachos, no tiene parangón en el fútbol de nuestro país. ¿Quién defiende al Club de los continuos y reiterados ataques por parte de los comités federativos y del colectivo arbitral? ¿Quién protege a nuestro entrenador, cuando se le falta el debido respeto a un profesional del Club?", cuestiona esta plataforma en referencia también a la expulsión de Matías Almeyda, que cargó con dureza contra el árbitro a la conclusión del partido.

"Este señor me dijo que estaba cansado de que yo hablara de respeto y por eso me expulsó, porque reclamé una falta en el primer tiempo por la que fui amonestado. Me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil sacar gente. Yo no soy ningún payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol y como hombre", espetó.