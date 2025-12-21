Cristóbal Soria explota por el arbitraje de Muñiz Ruiz en el Real Madrid - Sevilla: "Han sentido vergüenza"

Entre las reacciones más viscerales por el arbitraje de ayer, destaca la de Cristóbal Soria, que calificó de "bochorno" la actuación de Muñiz Ruiz contra el Sevilla y señaló directamente al Real Madrid

El arbitraje de Muñiz Ruiz en el Real Madrid-Sevilla de anoche en el Santiago Bernabéu ha generado mucha polémica y multitud de reacciones por sus continuos errores y el perjuicio causado al Sevilla por decisiones muy controvertidas y criticadas desde todos los frentes, incluso por parte de los expertos en la materia.

De ese modo, el propio vestuario nervionenses y Matías Almeyda no escondieron su indignación al final del choque por los penaltis que debieron ser corregidos por el VAR, la expulsión del técnico y de Marcao y la doble amarilla perdonada a Rodrygo que habría dejado a los locales antes del descanso con un futbolista menos.

La reacción visceral de Cristóbal Soria: "Con la carita colorada"

Entre dichas reacciones, que inundaron las redes sociales, una de las más viscerales fue la de Cristóbal Soria, que fuera delegado de campo del Sevilla en los años de los primeros títulos europeos y que, desde hace tiempo, aparece en televisión, especialmente en El Chiringuito.

Así, después del choque, mostró en redes su monumental enfado por la actuación de Muñiz Ruiz, con la cara pintada de rojo y un discurso en el que asegura que los propios aficionados merengues deberían estar avergonzados al ser favorecidos por el colegiado de esa forma.

"Sí, sí, la carita colorada, claro que sí, la carita colorada, que es como se tienen que sentir los aficionados del Real Madrid una noche como la de hoy, con la cara colorada. Seguro que han sentido vergüenza cuando han visto el arbitraje de hoy a favor del Real Madrid otra vez, otra vez", señaló Cristóbal Soria, que enumeró los que él considera errores que perjudicaron a los intereses nervionenses.

"La no expulsión a Rodrigo es muy clara, es muy clara, y, sin embargo, la facilidad para sacarle la segunda a Marcao... Y lo de los penaltis, lo de los penaltis, lo de los penaltis", apuntó Soria, que señaló directamente al club capitalino.

"De verdad, creo que una institución como el Real Madrid no necesita bochornos como estos para ganar la Sevilla hoy día, no lo necesita, y estoy convencido de que la gente del Bernabéu ha salido hoy con la cara colorada, que es como se tienen que sentir, avergonzados, avergonzados de que el árbitro les quiera ayudar de la forma que lo han hecho. Es tremendo, señores, es tremendo" espetó con vehemencia Cristóbal Soria, que comparte sentir e indignación con la mayoría del sevillismo por los obstáculos que le puso el árbitro al Sevilla en el Santiago Bernabéu más allá de los propios.