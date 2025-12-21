Los expertos coinciden en que Muñiz Ruiz perjudicó al Sevilla contra el Real Madrid: "Un desastre"

Especialistas en arbitraje claman por la "calamitosa" actuación de Muñiz Ruiz por sus numerosas decisiones incorrectas, entre ellas la que tenía que haber dejado "al Real Madrid en inferioridad" antes del descanso y, por ende, supuso un agravio para el Sevilla

El Sevilla cayó con la cabeza alta en el Santiago Bernabéu en un partido en el que mereció mejor suerte y condicionado por las decisiones del árbitro Muñiz Ruiz, que decretó hasta tres penaltis a favor del Real Madrid, expulsó a Marcao y a Almeyda y no enseñó la segunda amarilla a Rodrygo al borde del descanso por una dura entrada al centro brasileño.

Así las cosas, el VAR, con Iglesias Villanueva al mando, tuvo que llamarle al orden para corregir dos de las penas máximas señaladas en la segunda mitad. En el primero, Oso le arrebata el balón limpiamente a un Bellingham que se deja caer y en el segundo, el impacto de Sow sobre Rodrygo se produce fuera del área.

Unanimidad en los expertos: Rodrygo debió ser expulsado

De este modo, los expertos en arbitraje Pavel Fernández, Archivo VAR y Uxío Caamaño (@MrAsubio) coinciden en que el colegiado gallego pudo perjudicar aún más a los nervionenses al no haber nada punible después de que en una acción anterior beneficiara considerablemente a los capitalinos, pues una decisión acertada hubiera provocado que el Real Madrid afrontara la segunda parte en inferioridad numérica.

Así, en el tiempo de prolongación de la primera mitad, Rodrygo cae en el amago de Marcao y le clava los tacos en el talón de Aquiles, lo que provocó mucho dolor al futbolista sevillista. Los expertos apuntaron en redes que se trató de una entrada dura y temeraria y que, por ende, debería haber supuesto la expulsión del atacante madridista, pues previamente ya había sido amonestado por fingir un penalti en el área sevillista.

Sin embargo, pese a la dureza de la acción, Muñiz Ruiz solo señaló falta y el VAR no puede entrar en ese tipo de jugadas al no tratarse de una agresión, por lo que Rodrygo continuó en el terreno de juego y fue el Sevilla el que acabó con diez por la expulsión en la reanudación de Marcao, justa por dos amarillas que admiten poca discusión.

"El brasileño no impacta de lleno y tampoco existe fuerza excesiva en la acción. Sin embargo, sí debió ver la segunda amarilla al tener una previa por un piscinazo en el área", señala el perfil Archiva VAR, respaldado por el ex árbitro Uxío Caamaño: "El Real Madrid debería haber acabado la primera parte con 10 jugadores. Era segunda amarilla a Rodrygo, pero no podía entrar el VAR".

Actuación "calamitosa" de Muñiz Ruiz

Por otro ello, Pavel Fernández calificó de "desastre" la actuación de Muñiz Ruiz, mientras que Archivo VAR habla de "colapso total del árbitro en una segunda mitad calamitosa de un Real Madrid-Sevilla con cinco acciones polémicas".