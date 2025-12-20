La 'rajada' de Almeyda por su expulsión: "No soy ningún payaso de circo, ellos tienen micrófonos, pidan los audios"

El técnico del Sevilla fue expulsado en el túnel de vestuarios, según él por preguntarle por qué le había amonestado antes: "Tiene que haber diálogo, es triste tanta soberbia"

Antes de pasar por la sala de prensa del Santiago Bernabéu, Matías Almeyda atendió a los medios oficiales del club para explicar, entre otras cosas, el motivo de su expulsión al descanso. "Alguna vez habría que preguntar a los árbitros. Reclamé una falta y fui amonestado y cuando le pregunté en el descanso por qué me amonestaron me dijo que estaba expulsado. Tiene que haber diálogo, es triste tanta soberbia", ha explicado el argentino.

En cuanto al partido, Almeyda analizó así la derrota: "Lo primero y principal, estoy orgulloso de ellos. Hicieron un partido más que correcto. Hicimos un gran partido, reconocemos al rival y la calidad que tienen. Jugamos como si estuviésemos jugando en casa, esa es nuestra idea, lo que hemos intentado hacer a lo largo de este semestre. En algunas ocasiones ha salido bien y, en otras, menos. Hay una idea clara de amor propio".

Ahora, Almeyda apuesta por desconectar unos días y volver a tope para el partido ante el Levante: "Hay que descansar y recuperar energías. Aprovecho para mandar un saludo a la gente y que pase una hermosa Navidad".

El motivo de su expulsión, explicado por Almeyda

Ya sentado ante el resto de medios en la sala de prensa, Almeyda ahondó en su expulsión. "Es muy simple, tienen micrófonos. Cada partido que jugamos, cuando los entrenadores reclamamos, el reclamo, cuando es con respeto, es válido para mí. Este señor me dijo que estaba cansado de que yo hablara de respeto y por eso me expulsó, porque reclamé una falta en el primer tiempo por la que fui amonestado. Me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil sacar gente. Yo no soy ningún payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol y como hombre. Los hombres dialogan y cuando la falta de humildad supera un diálogo cordial, estamos haciendo del deporte algo autoritario. Me duele decirlo, pero estoy obligado, porque si no queda que me expulsaron porque insulté. Pidan audios. Algún día tendrán que suspender a un árbitro porque dirige mal. Nunca vi que en dos minutos cobren dos penales seguidos. Hoy el arbitraje dirigió muy mal. Felicito al Real Madrid por su victoria y no digo que haya sido beneficiado. El Real Madrid ganó, pero el arbitraje fue muy malo y por eso fui expulsado. Si hay una falta de respeto mía, que la expongan. Si hay mala educación mía, que la expongan. Tengo valores y no me regalo con nadie. El árbitro debe tener hijos y muchas cosas como para sentir que hoy actuó mal", añadió el técnico sevillista.

Molesto por su expulsión, Almeyda se calentó aunque intentó medir sus palabras para mantenerse en su sitio: "Al inicio del torneo los árbitros nos dieron charlas, como es habitual, y yo soy partícipe del diálogo con respeto entre jugadores, árbitros y entrenadores, porque todos somos parte del mismo juego y vivimos del fútbol. No se puede amonestar por amonestar, no es gratis y duele. Si hay un insulto desde mi banca, que sea juzgado, pero yo no insulto, yo dialogo y reclamo. ¿Cómo no voy a reclamar una falta si me hierve la sangre? Tiene que haber un término medio y no expulsar por expulsar, lo de hoy es ridículo. Me da vergüenza decirlo, pero no va a cambiar nada porque soy el entrenador del Sevilla. Somos el equipo con más amarillas, que controlen las faltas reales y las que no lo son. No estoy contento y no puedo callarme, porque entre el que calla y el que habla con respeto, siempre me quedo con el que habla; el que calla es un traidor y yo no lo soy".

Las ocasiones falladas

"Es fútbol y las acciones se concretan. Lo hicimos bien delante de un rival que tiene jugadores impresionantes en todas sus líneas. Los bloqueamos y tuvimos nuestras acciones en un partido que estaba planificado y preparado. Mientras haya acciones, en algún momento se concretarán. El Real Madrid, desde su portero hasta el último jugador, marca diferencia. Me quedo con la entrega, la interpretación y nuestras tenencias, porque vinimos a jugar como si estuviéramos en nuestro campo. Eso me llena el alma, amo el fútbol y reconozco al rival cuando lo hace bien".

Cosas a mejorar en 2026

"Tenemos que mejorar constantemente y sabemos lo que nos estamos jugando. Hay partidos que nos marcan un camino y por ese camino vamos a lograr puntos y victorias, como el de hoy y los anteriores. Queda una parte en la que nos jugaremos todo lo que tenemos".

Hay testigos de su versión de la expulsión

"Claro que hay testigos, porque aprendí que en la vida siempre hay que tener testigos, incluso cuando hablo mano a mano con un jugador. Mañana cumplo 52 años, he caminado bastante y no voy a hacer ningún descargo porque esto queda en la conciencia. Yo duermo tranquilo y con eso me alcanza".

Está el Sevilla para pelear por Europa"Estamos jugando otro torneo y somos conscientes de ello. Tenemos que lograr que el próximo semestre el equipo crezca y no sufra como hace dos años. Tenemos los pies en la tierra y, si los partidos van bien, pensaremos más adelante, pero ahora preparo el partido del 4 de enero y no puedo pensar más allá. Esa es nuestra realidad".