Real Madrid - Sevilla, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 17 entre el Real Madrid y el Sevilla desde el Santiago Bernabéu...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Santiago Bernabéu para cerrar la jornada del sábado entre el Real Madrid y el Sevilla...

A la espera de conocer los onces titulares para el partido de esta noche, aquí os dejamos las alineaciones probables que podrían poner en liza hoy Xabi Alonso y Matías Almeyda, con todas las posibles variantes por gentileza de nuestro compañero Óscar Murillo.

Real Madrid y Sevilla Fútbol Club cierran el 2025 esta noche en el Santiago Bernabéu, un estadio donde el conjunto sevillista no logra la victoria desde 2008. Tras la eliminación ante el Alavés en los dieciseisavos de la Copa, el Sevilla va a acabar 2025 sin otro pensamiento que el puesto en LaLiga, torneo en el que lucha por no meterse en problemas de descenso, algo que Almeyda va logrando, aunque sin alcanzar la regularidad deseada al mostrar muchas carencias y debilidades.

Los sevillistas, actualmente a cinco puntos del descenso, pero los equipos de abajo empiezan a sumar y no pueden dormirse porque dos jornadas sin lograr vuelve a meterte en problemas. El Real Madrid, por su parte, regresa al Santiago Bernabéu tras última derrota ante el Celta. Volverá a liderar Mbappé al Real Madrid en un partido en el que el resultado, primero, y las sensaciones del equipo, segundo, marcarán el futuro de Xabi Alonso, que pende de un hilo día a día. Un tropiezo podría acabar de forma abrupta con su etapa en el banquillo madridista.

Y con esta presión máxima, el técnico recupera a Courtois, Rüdiger y Asencio respecto al partido de Copa del Rey, junto a unos Camavinga, Mendy y Alaba que se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán en la convocatoria. En el Sevilla, Orjan Nyland, Marcao y Kike Salas son las novedades en la convocatoria de veinticuatro futbolistas para el encuentro ante el Real Madrid.