Agoumé se muerde la lengua y Alexis dice una verdad: "No sólo aquí"

El centrocampista francés se mostró orgulloso por el partido que han hecho sus compañeros aunque apunta al árbitro y varias decisiones polémicas; el chileno es optimista para la segunda parte de la temporada pero manda un claro mensaje

Lucien Agoumé, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, se ha mostrado orgulloso del trabajo de sus compañeros en un campo complicado como el Real Madrid y analizaba así la derrota. "Contento del trabajo que hemos hecho hoy y de los compañeros, hoy hemos dado la cara pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros, hemos salido a jugar nuestro partido, la mayor parte del partido lo hemos hecho pero hay que seguir así. Este es el camino, podemos mejorar en muchos aspecto y el próximo partido tras unos días de descanso será importante en casa, queremos empezar bien el año 2026", ha explicado.

El francés ha lamentado la falta de puntería en las ocasiones que han tenido pero confía que en 2026 todo irá mejor: "Hemos tenido varias ocasiones pero sabemos todos que el Madrid tiene a uno de los mejores porteros del mundo, pero tenemos que ser más letales, no podemos tener tantas ocasiones en un partido así y contra un rival así fallarlas. Tenemos que dar ese salto de calidad, espero que volvamos en 2026 con la confianza y la mente sabiendo que tenemos que mejorar para seguir compitiendo en campos así. Este equipo puede dar mucho más y lo vamos a conseguir en la segunda parte de la temporada".

Apunta a varias decisiones polémica del colegiado

Más enfadado estaba minutos antes, evidentemente todavía en caliente sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu, ante los micrófonos de Movistar+. "Nosotros hemos salido a jugar nuestro partido, después hay muchos episodios... Del arbitraje mejor me callo, que voy a decir cosas que mejor no decirlas. Es cada año lo mismo. El arbitraje en estos partidos, nosotros venimos a jugar nuestro partido, pero hay cosas que no manejamos. Lo intentamos en el campo, pero hay decisiones que todos hemos visto, hay cosas que no están claras, pero estoy feliz por mis compañeros, por lo que hemos hecho hoy. Creo que merecíamos un poquito más. Ahora vamos a descansar algunos días, que el día 4 tenemos un partido importante en casa".

Alexis pide esta imagen contra todos los rivales

El atacante chileno también atendía a los medios oficiales del club para dejar su análisis del choque, dejando claro que esta imagen hay que darla cada fin de semana, no solo en el Bernabéu: "Contento por los compañeros porque tienen mucha calidad, hay que relajarse y jugar al fútbol, pero hay que hacerlo en todos los partidos, no solo aquí, si jugamos así constantemente contra todos seremos más fuerte como equipo. Hemos creado ocasiones de gol y eso es lo más difícil y hoy las creamos, tuvismo el balón contra un gran rival. Tenemos que seguir así pero que no sea un partido, que sea contra todos".