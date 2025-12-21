El acta de Muñiz Ruiz que puede costar a Marcao varios partidos de sanción

El colegiado gallego refleja en el documento oficial que resume el partido que el brasileño se le "encaró de forma intimidante" y terminó insultándole mientras abandonaba el césped

El acta de Muñiz Ruiz, lejos de ayudar a que el castigo que reciba del Comité de Disciplina el central sevillista Marcao Teixeira se quede sólo en un encuentro, con lo que se ausentaría a la vuelta del parón navideño ante el Levante UD, posiblemente provoque que el brasileño se quede en la grada gran parte del mes de enero de 2026, cuando los de Matías Almeyda, ya con sólo una competición por delante tras su eliminación de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés en dieciseisavos de final, tienen por delante también los choques ligueros frente a RC Celta de Vigo, Elche CF y Athletic Club. Los más pesimistas opinan que tampoco arrancará sobre el campo el mes de febrero, con duelos ante RCD Mallorca, Girona FC, de nuevo los 'babazorros' y Getafe CF. Habrá que cruzar los dedos.

"Una vez expulsado, el jugador del Sevilla FC Nº23 Marcos do Nascimiento Teixeira se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado, se dirigió a mí en los siguientes términos 'Filho da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios, donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto arbitro", especifica el colegiado gallego de la expulsión del ex del Galatasaray tras ver dos amarillas por sendos derribos "de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón". Por tanto, lo que podría haberse quedado en un partido de sanción, seguramente se eleve a cuatro más (cinco en total, según varios analistas arbitrales) por la desconsideración y el hecho de encararse con el juez de la contienda.

Alguien miente: Matías Almeyda o Muñiz Ruiz

Aseguraba Matías Almeyda, máximo responsable técnico del Sevilla FC, que no se explicaba muy bien lo que había pasado con su expulsión. Como pasó recientemente en Mestalla con Cuadra Fernández y su asistente, Porras Ayuso, cuando se le acusó de proferir un comentario machista, el de Azul insiste en que solamente preguntó a Muñiz Ruiz por qué le había amonestado en el primer tiempo cuando le reprochó que se la sacara a José Ángel Carmona en su primera falta y por protestar, no por la dureza de la misma. Sin darle explicaciones, el pontevedrés le habría comunicado su expulsión, finalmente por doble amarilla, como explica en el acta, dando una versión diferente. Así, el colegiado principal indica que le enseña una tarjeta al preparador argentino "por realizar observaciones de forma insistente" a una de sus decisiones. Y, "ya en el túnel de vestuarios", por la misma razón (el míster dice que sólo le cuestionó sobre la razón de la primera), con el agravante de que había "sido advertido previamente en reiteradas ocasiones".