La polémica en el Bernabéu: a Muñiz Ruiz se lo ponen fácil, pero se le ve el plumero

El árbitro gallego expulsó justamente a Marcao, amonestó a Rodrygo por tirarse y señaló un claro penalti de Juanlu, aunque sacó de quicio a Sow por una falta inexistente y tuvo que ser corregido por el VAR con dos caídas sobre la bocina

No, Muñiz Ruiz, el protegido del CTA, no influyó directamente en la derrota del Sevilla FC ante el Real Madrid, aunque, como en tantas otras ocasiones, dejó un tufillo casero que salió a relucir cuando el cansancio hacía mella en los protagonistas y el partido enfilaba su recta final. Al gallego se lo pusieron fácil los nervionenses con dos regalos en forma de expulsión y penalti, ambas clarísimas y evitables, pero subyace un doble rasero que terminó por desquiciar a los visitantes, hasta el punto de que Lucien Agoumé, todavía en caliente tras ver una amarilla por protestar la falta en contra de Djibril Sow en la que el suizo toca claramente balón antes, prefirió morderse la lengua en la 'flash interview' sobre el césped del Santiago Bernabéu con el encuentro recién finalizado. Una de esas actuaciones sibilinas que se confunden luego con el pataleo o la queja infundada. Nada más lejos de la realidad.

Las decisiones más controvertidas de Muñiz Ruiz durante el Real Madrid-Sevilla

Las dos amarillas a Marcao: una primera naranja y una segunda absurda

La primera de las dos amonestaciones a Marcao Teixeira es clarísima. Como se suele decir en estos casos, de naranja, hasta el punto de que varios jugadores del Real Madrid le pidieron al colegiado que fuera a ver la jugada al monitor, si bien desde el VAR no vieron el entradón a Rodrygo Goes como para avisar a Muñiz Ruiz. Fue en el 37, una falta que botó su compatriota derribado para que Jude Bellingham adelantase a los locales en el marcador. En el 68, nunca toca balón el ex del Galatasaray, que barre al inglés en el círculo central. Tan absurda como innecesaria, impropia de su experiencia. Dejó a su equipo con uno menos más de veinte minutos.

La segunda amarilla perdonada a Rodrygo antes del descanso

El autor de la asistencia del 1-0 y el penalti provocado del 2-0 no tenía que haber seguido en el campo a esas alturas. De esta forma, Rodrygo fue cazado por el colegiado cuando se tiró descaradamente en el minuto 41 para fingir una pena máxima que ni siquiera protestó y, al filo del descanso, como protestaba tras su expulsión Marcao, dejó los tacos a su compatriota, que tuvo que ser asistido durante un buen rato, aunque logró recuperarse y seguir hasta el final.

El penalti de Juanlu, sin discusión; pero antes le hacen uno al quinteño

En el minuto 85, pena máxima sin discusión de Juanlu Sánchez a Rodrygo Goes, pues el quinteño patea al de Osasco a la altura de la rodilla dentro del área. Pero, cinco minutos antes, el '16' sevillista fue derribado cuando entraba en el área por Fran García sin que ni el colegiado principal señalase nada, cuando se ve claramente cómo le golpea con el pie izquierdo en su tobillo derecho. La duda es si se produce dentro o fuera, porque cambia la impresión según la repetición, pero el contacto existe y el VAR pasó también de revisarlo.

El esperpento final, corregido por el VAR: no penalti a Bellingham y dudas con otro a Rodrygo

Ya en el alargue, para ayudar un poco a Kylian Mbappé en su récord contrsa Cristiano Ronaldo, señaló rápidamente Muñiz Ruiz el punto fatídico tras una acción de Joaquín Martínez 'Oso' con Jude Bellingham cerca de la línea de fondo. Al menos, aquí Iglesias Villanueva le avisó de su error, pues el carrilero de Torrevieja toca con claridad el balón, y el pontevedrés se desdijo. Poco más tarde, se le notaron las ganas de meter dentro un derribo de Djibril Sow sobre el sempiterno Rodrygo que, finalmente, se produjo al borde del área, dentro del semicírculo. Ahora, el árbitro esperó a que le ayudaran desde Las Rozas antes de volver a meter la pata.