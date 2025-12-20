Real Madrid 2-0 Sevilla: Tiros en el pie para desperdiciar una oportunidad histórica

La absurda expulsión de Marcao y un penalti clarísimo de Juanlu cuando los nervionenses apretaban con uno menos frustran a los nervionenses tanto como un inspirado Courtois; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC, que acaba 2025 en mitad de la tabla de Primera división (con 20 puntos) y eliminado de la Copa del Rey, se marcha de vacío del Santiago Bernabéu, como tantas otras veces (cinco consecutivas, diecinueve en sus últimas 20 visitas, contando también Valdebebas), aunque en pocas podrá decir que perdonó al Real Madrid como este 20-D. El 2-0, sin ser injusto en sí, resulta engañoso a tenor de lo visto sobre el verde de Chamartín. Salvó Courtois a los de Xabi Alonso casi tanto como les indultó la impericia de los Isaac, Alexis o Alfon. Una oportunidad única al limbo en cuyo desperdicio colaboraron las ganas de empujar hacia un lado del caserísimo Muñiz Ruiz, al que se lo pusieron fácil Marcao Teixeira, con una segunda amarilla bastante evitable, y Juanlu Sánchez, espléndido salvo por el penalti que regaló a Rodrygo Goes.

Antes de cumplirse siquiera el minuto 7, el resultado podía haber sido ya una goleada para los de Matías Almeyda, pero Alexis Sánchez no alcanzó por poco a rematar a bocajarro un pase desde la derecha de Juanlu Sánchez que había dejado pasar entre las piernas un Isaac Romero que le robaba inmediatamente después la cartera a Dean Huijsen, si bien el zaguero criado en Marbella se rehizo para evitar 'in extremis' su mano a mano con Thibaut Courtois. Sin solución de continuidad, el otrora 'Niño Maravilla' resbaló cuando se disponía a tirar a puerta con ventaja y el lebrijano mandaba ligeramente desviada una vaselina ante la media salida del belga. Con todo, el primer disparo entre palos fue merengue: Rodrygo Goes ve el desmarque de Fran García y Odysseas Vlachodimos le encima lo justo para evitar que el lateral blanco remate con comodidad.

Los silbidos del Santiago Bernabéu a su equipo espolearon al cuadro blanquirrojo pese a su impericia arriba, con Juanlu atacando continuamente la espalda de la adelantada zaga local por su flanco, hasta el punto de que Antonio Rüdiger rondó el penalti cuando tuvo que molestar a un atacante chileno que se preparaba para fusilar en el tercer servicio pintiparado del quinteño. Arda Güler y Kylian Mbappé castigaban cualquier pérdida en zona caliente, pero la encomienda del 'Pelado' estaba clarísima: agresividad en la marca y verticalidad en las transiciones, cuanto más rápidas, mejor. Mientras, su anfitrión buscaba reencontrarse con chispazos aislados de sus hombres más talentosos o acciones a balón parado. En una de estas últimas, Jude Bellingham ganaba en el salto a Lucien Agoumé para peinar a la red una falta regalada por Marcao Teixeira.

Con la inercia del 1-0, se dejó caer Rodrygo para forzar un penalti que habría sido definitivo, aunque Muñiz Ruiz no necesitó ni el VAR para cazar y amonestar al brasileño. El de Osasco se la devolvió a su compatriota dejándole los tacos en el tendón de Aquiles para poner en duda su continuidad el día en que volvía de lesión y, de paso, alargar un periodo que abrocharía Alexis Sánchez, mejor que en sus anteriores intervenciones al dibujar una chilena que se le marchó alta por poco tras el enésimo servicio de Juanlu, taponado en primera instancia por un defensor madridista. No hubo nada más digno de reseñarse antes del intermedio, al que se llegaba con una derrota sevillista por la mínima que no hacía justicia a las estadísticas y mucho menos a las sensaciones.

#[media;[proveedor:4;id:MovistarFutbol/status/2002489283999862862]]

Parecía dar un paso al frente el conjunto de Xabi Alonso a la vuelta de vestuarios, con Kylian Mbappé afinando su puntería en cuatro llegadas muy seguidas, a cual más clara, si bien salvó otros tres manos a mano Courtois, dos ante Isaac Romero y uno con Alexis. Se estaría calcando el arranque de la fase inaugural, si no fuera por que los blancos se apuntaron antes al intercambio de golpes. Desde más lejos, tampoco sorprendió al meta belga el tocopillano, pero el caso es que los de Almeyda, expulsado por cierto al descanso tras un episodio se supone similar al que protagonizó con Cuadra Fernández y su asistente en Mestalla, no cejaban en su empeño. Al menos, hasta la torpeza de Marcao, que se buscó la segunda amarilla al buscar muy lejos de su portería y en zona inerme a Bellingham.

Con uno más, camino expedito para el peor Real Madrid desde que alcanza la memoria, pese a que un paradón de Vlachodimos al disparo a la media vuelta de Rodrygo mantuvo vivo un rato más al Sevilla FC, que reclamó penalti de Fran García a Juanlu en un contacto mínimo y sobre la misma línea en el que tampoco quiso entrar el VAR. Menos dudas, ninguna vaya, tuvo Muñiz Ruiz para señalar el punto fatídico tras el patadón del de Montequinto al de Osasco que no desperdició Mbappé. Al menos, su paisano Iglesias Villanueva le avisó en el 89 de que no había nada entre Oso (que acababa de generar una gran ocasión a medias con Sow y Peque) y Bellingham, pese a que el colegiado principal había señalado de nuevo penalti. Ya en el alargue, tuvieron que ayudarle para sacar a la frontal una falta del suizo a Goes que estaba deseando meter dentro, mientras que Courtois se sacó de la chistera otra 'palomita' espectacular para evitar el 2-1 de Alfon González.

Ficha técnica del Real Madrid - Sevilla FC de LaLiga

Real Madrid: Courtois; Asencio (David Jiménez 94'), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler (Camavinga 72'); Rodrygo, Bellingham, Vinícius (Gonzalo 83'); y Mbappé.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona (Kike Salas 84'), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso 60'); Mendy (Alfon 84'), Agoumé (Januzaj 84'), Sow; Alexis e Isaac Romero (Peque 70').

Árbitros: Muñiz Ruiz (gallego), con su paisano Iglesias Villanueva en el VAR. Expulsó por doble amarilla en el descanso al míster blanquirrojo, Matías Almeyda, y a su jugador Marcao (68'). Amonestó también a los locales Rodrygo y Asencio, así como a los visitantes Carmona, Agoumé, Sow y Peque.

Goles: 1-0 (38') Bellingham; 2-0 (86') Mbappé, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 17ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante 72.062 espectadores, con una nutrida representación de aficionados sevillistas.