Del Nido Benavente y Antonio Lappí, juntos gracias a Manolo Vizcaíno

El máximo accionista nervionense a título particular y la cabeza visible de la 'tercera vía' se reunieron con varios amigos para celebrar de manera anticipada el 60º cumpleaños del presidente del Cádiz

Compartieron consejo de administración hace algunos años y continúan siendo, en mayor o menor grado, amigos, aunque habían evitado mostrarse juntos recientemente. No es ningún secreto, porque era un paso lógico y lo ha confirmado el propio máximo accionista del Sevilla FC a título individual, que el gran aspirante hispalense a comprar el paquete mayoritario de títulos de la sociedad se iba a dirigir primero al que más tiene para adelantar trabajo, aunque José María del Nido Benavente habría rechazado hasta dos veces las ofertas de Antonio Lappí por su aproximadamente 25% del total de la 'tarta'. El empresario de la edición ha verbalizado que sigue en la pelea, dispuesto a realizar una inversión superior a los 320 millones de euros para convencer no sólo al veterano abogado, sino también a las familias Castro, Alés Matador, Guijarro y Carrión, quienes parecen decantarse por la mayor puja de un fondo estadounidense.

Mientras se conoce más de esta historia, Del Nido Benavente y Lappí compartieron mesa, mantel y copas este sábado con motivo del cumpleaños de un ex compañero de órgano de gobierno sevillista, Manolo Vizcaíno, actual presidente del Cádiz CF, que inaugura la sexta década este domingo. Estuvieron presentes miembros de la prensa deportiva sevillana, afines a unos y otros como Juan Cala y Coke Andújar (éste, dentro de los socios de aventura que presentó el ex rector nervionense entre 2002 y 2013 para su vuelta al poder), la mano derecha del impresor, Fede Quintero, así como César Cadaval, de Los Morancos. En definitiva, un grupo de amigos con el denominador común de la predilección por los colores blanquirrojos, una ocasión pintiparada para que, si todavía es factible, un posible vendedor y un confeso comprador acercaran posturas.

La junta de accionistas no despejó las dudas sobre la venta del Sevilla FC

Si la respuesta oficial fue concisa y sin más datos, el actual presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, echó balones fuera también con la presumible venta de la mayoría accionarial del club durante la reciente junta general de accionistas, rescatando el famoso argumento de que posee a título particular apenas 150 títulos de la sociedad, por lo que su rol en las operaciones no es relevante. Claro está que no era el momento de desvelar nada, en gran parte por la existencia en estos casos de múltiples cláusulas de confidencialidad, pero el caso es que el primogénito de la saga Del Nido conoce de primera mano todos los movimientos que se están produciendo, con el abogado del club, Alberto Pérez-Solano como interlocutor válido con los pretendientes y las grandes familias. Todas las filtraciones excluyen, aunque no definitivamente, a la llamada 'tercera vía' y se decantan por un inversor americano, sin más detalles, que estaría ultimando la compra y que, como suele ocurrir en estos casos, tiene preferencia durante 3-6 meses.