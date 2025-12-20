Puntos uno a uno del Sevilla FC en su visita en LaLiga EA Sports al Real Madrid: Odysseas sostiene, Juanlu amenaza y arriba perdonan

Buen partido en líneas generales de los nervionenses en un feudo que se le suele dar mal y tras el que puede afirmarse que cayó más por deméritos propios que por méritos de su anfitrión

Cuando pierdes 2-0, resulta complicado defender que has hecho un buen partido y que has merecido más. Pero no debió perder el Sevilla FC en su visita de este 20 de diciembre al Real Madrid, superado en el inicio de cada periodo por su oponente, aunque sostenido por los guantes de Thibaut Courtois. También los de Odysseas Vlachodimos hicieron lo propio con los blanquirrojos, quedando la diferencia en la pegada de unos y otros. Y en los tiros al pie de los de Matías Almeyda, que regalaron una roja y un penalti, además de desperdiciar media docena de llegadas clarísimas, la mayoría abortadas por el meta belga. Una noche para olvidar, aunque también para quedarse con que se maniató a uno de los favoritos siempre al título, en horas bajas pero con su poderío intacto.

Así jugaron los nervionenses ante el Real Madrid

VLACHODIMOS: 8

Salió muy bien a tapar huecos en el mano a mano tempranero con Fran García. Dos intervenciones salvadoras luego, una por bajo y otra por alto, para frustrar a Mbappé. Mucho mejor su estirada ante el disparo a la media vuelta de Rodrygo que buscaba la escuadra.

JUANLU: 7

Su arranque de partido fue espectacular, imponiendo su zancada y visión de juego para poner de gol a Alexis hasta cuatro veces, desperdiciando todas el chileno. Muy atento a la hora de volver para no dejar vendido a Carmona. Le baja la nota el penalti tan claro sobre Rodrygo cuando el Sevilla todavía no había dicho su última palabra.

CARMONA: 5

Sufrió bastante con Vinícius y los desdobles de Fran García. Muy torpe al buscarse una amarilla por protestar que había eludido por una dura entrada. Se creció pese al hándicap de la amonestación y se mostró contundente y serio.

GUDELJ: 6

Con tres centrales está en su salsa, pues impone su jerarquía, sobre todo por alto, y también su oficio y su intuición para anticiparse al corte.

MARCAO: 2

No estaba entrando al trapo de los amagos y regates de los atacantes merengues, aunque se pasó de revoluciones en una falta a Rodrygo (de naranja) que terminó deparando el primer gol local. Obcecado con arriesgar en la salida al retener el balón e intentar regatear a los rivales, vio absurdamente la segunda amarilla por una falta a Bellingham innecesaria y muy lejana de su portería.

SUAZO: 5

Bastante más pendiente de tapar a Rodrygo y echar un cable a Marcao que de subir por su costado. Las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda.

AGOUMÉ: 4

Inexplicablemente, no salta con el autor del primer gol. Persiguió sombras las más de las veces. No impuso su calidad a la hora de salir ni su pericia para el pase en largo.

MENDY: 5

Suelta enseguida la marca de Bellingham en la acción del 1-0. Trabajo estajanovista que descolla más en las métricas y estadísticas que en los resúmenes.

SOW: 6

De 'box to box' puro y duro, presionaba arriba y bajaba a ayudar en la resta, como cuando se interpuso entre Bellingham y su segundo tanto al filo del descanso. Una falta que era al revés le espoleó para sacar fuerzas de donde no había sobre la bocina.

ALEXIS SÁNCHEZ: 5

No anda fino, reaccionando tarde con todo a favor, resbalando en el momento más inapropiado o trastabillándose solo. Algo mejor al filo del descanso, pero su chilena tampoco acabó entre palos. Al poco de la reanudación y en posición dudosa, Courtois le ganó el mano a mano. Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten.

ISAAC ROMERO: 7

Inspirado en los minutos iniciales, cuando dejó pasar un centro que dejaba solo a Alexis y mandó ligeramente desviada una vaselina en el mano a mano con Courtois. Tuvo dos ocasiones clarísimas en la reanudación de nuevo frustradas por el portero belga. Se tuvo que marchar por la roja a Marcao cuando estaba siendo un peligro constante para la zaga blanca por sus desmarques al espacio.

OSO: 6

Mucho más profundo que Suazo, generó bastante incertidumbre con sus llegadas con pase atrás desde la línea de fondo.

PEQUE: 5

Mandó fuera a bocajarro un balón tras gran jugada de Oso y aportó creatividad y último pase en la recta final.

KIKE SALAS: s.c.

Casi no tocó el balón.

ALFON: 5

Buena incursión con derechazo para que se luciera por última vez Courtois.

JANUZAJ: s.c.

Demasiado frío y demasiado poco tiempo para entrar en juego.

MATÍAS ALMEYDA: 7

Sigue apostando por la defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros largos, sistema que libera mucho en ataque a Juanlu. Con un 'trivote' muy ecléctico, consigue que el equipo se sienta arropado y tenga recursos también para estirarse. Esta vez prefirió más una doble punta con Alexis e Isaac que una versión híbrida con Peque de enganche que suele asegurar más posesión e ideas en los metros finales. Con uno menos, no renunció al ataque.