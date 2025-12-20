Cambio de postura de Juanlu para impulsar la venta que urge al Sevilla

En la lista como la posible venta que necesita el club en enero, el quinteño ha cambiado de posición con respecto al verano por sus circunstancias actuales y está abierto a nuevos escenarios

Tras cuatro meses de competición, la postura de Juanlu Sánchez ante una posible salida ha experimentado un cambio razonable con respecto a verano debido a las circunstancias que se han producido desde que arrancó la competición.

Así las cosas, el quintero sí dio luz verde para marcharse al Nápoles por la necesidad del club de realizar una venta, pero realmente su deseo era permanecer en Nervión ante la vía que se le abría de hacerse un hueco en el once de Almeyda, que en pretemporada le transmitió mucha confianza como lateral ante las dudas evidenciadas por Carmona.

Juanlu rechazó una oferta de la Premier tras el acuerdo entre clubes

De hecho, el de Montequinto rechazó de plano la oferta realizada por el Wolverhampton de la Premier League después de que los dos clubes se entendieran en cuanto a cifras y todo quedó a expensas de que el Nápoles realizara una propuesta convincente que nunca llegó según afirmaron tanto Antonio Cordón como Del Nido Carrasco a la conclusión de la ventana estival. Finalmente, las ventas fueron Badé, Lukébakio e Idumbo, y Juanlu permaneció en Nervión con la ilusión de ser protagonista.

Papel secundario con Almeyda

Sin embargo, la realidad está resultando muy diferente, con un rol secundario en los planes de Almeyda y un rendimiento por debajo de sus condiciones y posibilidades en las oportunidades que ha tenido, pues, aunque dista de ser protagonista, ha disputado 1.055 minutos en 13 partidos. Juanlu no acaba de soltarse y se erige en la venta más conveniente y menos dolorosa dentro de la obligación sevillista de hacer un traspaso de alrededor de 9-10 millones para cumplir sus previsiones de ingresos por venta en este ejercicio.

El futbolista todavía mantiene cartel en el Viejo Continente, por su juventud (22 años) y prestaciones en las inferiores de la Selección Española en el escaparate internacional, y desde Italia y por vía interna aún se apunta que el Nápoles podría regresar a por él, aunque, probablemente, con cantidades más discretas, de lo que son de sobra conscientes en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La predisposición a salir de Juanlu

Lo importante es que, según apuntan a ESTADIO, el quinteño tiene mayor predisposición a salir este invierno y que, al margen del Nápoles o Italia, no se cerraría a otras opciones como la Premier después de haber declinado meses atrás la posibilidad de los Wolves. Juanlu entiende que podría ser positivo en su carrera para despegar cambiar de aire una vez que los acontecimientos en Nervión no se está produciendo como esperaba antes de comenzar el presente curso.