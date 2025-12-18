Sobre la venta obligada del Sevilla en enero: "Va a ser Juanlu"

El 'Efecto Almeyda' se ha diluido y el mercado de enero se antoja como la única solución, aunque complicada en lo económico; el Sevilla está 'obligado' a vender por 9-10 millones de euros; debatimos sobre ello en La Prórroga de ESTADIO Deportivo

No ha pillado por sorpresa a nadie en Nervión la eliminación del Sevilla FC en la Copa del Rey, tras caer por 1-0 frente al Alavés. Los de Matías Almeyda van de mal en peor, con una plantilla pobre y que se debilita aún más cada mercado que pasa. Las sensaciones son cada vez más parecidas a las de las últimas temporadas, en las que ha estado coqueteando con el descenso a lo largo de todo el curso.

El ‘Efecto Almeyda’ se ha diluido, víctima de la situación económica y social en la que el club lleva años envuelto. Con el mercado de enero a la vuelta de la esquina, el devenir de la primera mitad de la temporada invita al Sevilla FC a reforzarse, mientras que sus complicadas cuentas no sólo lo imposibilitan, sino que obligan a realizar una venta por valor de nueve o diez millones de euros.

El Sevilla FC, obligado a realizar en enero una venta por 9-10 millones de euros

Sólo cuatro futbolistas de la primera plantilla cumplen con esa exigencia, según el valor de mercado de la web especializada Transfermarkt. Hablamos de Juanlu (15 millones), Rubén Vargas (12), Agoumé (12) y Carmona (12), siendo el adiós de alguno de estos jugadores más doloroso que el de otros, deportivamente hablando.

Sobre ello hemos debatido en La Prórroga de ESTADIO Deportivo de este pasado lunes, donde el conductor José Antonio Rivero preguntaba a los invitados -Alejandro Sáez y Rafa Cala- al respecto.

Quien firma este artículo lo tiene claro: Juanlu es el hombre que vendería este mercado de enero y con el que, en su opinión, el Sevilla FC también acabará haciendo negocio en el presente mercado invernal. En primer lugar, porque es el que tiene más fácil, después de que el pasado verano ya estuviera negociando con el Nápoles y no acaba fructificando la operación, contando también con ofertas de Inglaterra que desestimó el futbolista. Además, sería posiblemente el futbolista cuyo adiós menos daño haría actualmente a los intereses deportivos del Sevilla de Matías Almeyda.

Rubén Vargas, una salida que sí haría daño al Sevilla FC

Rubén Vargas, posiblemente, sea el más vistoso en el mercado, aunque supondría un mal mayor para Almeyda, quien ya lo retuvo el pasado verano. Y es que poco más, a juicio de Sáez, hay en el plantel sevillista, con un portero, Vlachodimos, que también le gusta mucho, pero que está en préstamo.

Rafa Cala coincide en su exposición, reconociendo que los recursos del Sevilla para este enero son “limitados”. Aporta el coriano, también, la opción de Carmona, quien, eso sí, está aportando un mayor rendimiento como sevillista en esta primer mitad del curso, por lo que su marcha dejaría un vacío mayor en los planes del ‘Pelado’. ¿Y tú, a quién venderías este enero? No te pierdas el vídeo que encabeza la noticia.