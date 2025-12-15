La Prórroga de Estadio Deportivo 3x16: Akor Adams, Abde, Pellegrini, Copa África, Xabi Alonso, Sergio Ramos...

Programa número dieciséis de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Alejandro Sáez y Rafa Cala como invitados. La goleada del Sevilla al Oviedo, la Copa África, la renovación de Pellegrini, el valor de mercado de Abde, las destituciones en Primera, la continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid o el adiós de Sergio Ramos a México, protagonistas del programa de esta semana.

Comenzamos hablando de la goleada del Sevilla FC ante el Real Oviedo (4-0), donde brilló con luz propia Akor Adams. También valoramos la más que posible salida que se producirá en Nervión el próximo mercado de fichajes de enero.

Por otro lado, comentamos el aumento del valor de mercado de Abde, la renovación de Pellegrini y la relación entre el club verdiblanco y la Federación Marroquí de Fútbol.

También charlamos sobre la continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid, la destitución de Luis Carrión y Sergio Francisco o la marcha de Sergio Ramos de México.

Por último, mencionamos la polémica que la UD Las Palmas ha generado con su viaje a Ceuta para el partido de LaLiga Hypermotion correspondiente a la jornada 18.

Este programa es el número 110, al margen de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' que se realizó sobre la Eurocopa de 2024 en Alemania que acabó ganando la selección española. Recuerda que puedes escuchar el programa desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos en la web de ESTADIO Deportivo. Además, el programa se puede escuchar a través de la radio convencional, a las 24:00 horas, en el 90.4 FM de NEO FM, dial donde también emiten varias redifusiones del programa a lo largo de la semana.