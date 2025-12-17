Potencial solución para el problema del Sevilla con Gattoni: Luis Zubeldía pide su fichaje al Fluminense

El entrenador Luis Zubeldía ha pedido a los gestores del Flu el fichaje del central argentino, que regresa en enero a Nervión, y el club brasileño valora informes muy positivos

El regreso de Federico Gattoni este enero tras su fallida cesión durante temporada y media en River Plate se convierte en un problema de calado para el Sevilla, sin fichas disponibles a día de hoy para poder fichar y obligado a encontrarle un acomodo.

En Nervión se plantean la opción de alcanzar un acuerdo para la rescisión de su contrato (hasta 2027) si nadie llama a su puerta dispuesto a liberarle de su ficha o parte de ella, pero lo cierto es que desde Brasil llegan muy buenas noticias para los nervionenses en este sentido.

Fluminense, opción real por Gattoni por petición de Luis Zubeldía

De ese modo, el Fluminense maneja su nombre como opción para reforzar la zaga en la próxima ventana a petición expresa de su entrenador, Luis Zubeldía, ex de Almería y Alavés, que lo considera una incorporación idónea para la zaga por varias razones.

Así, como apunta Hora do Flu, canal especializado en información del Fluminense, el entrenador y el club valora del argentino su buena distribución del balón, sentido táctico y capacidad para jugar por la banda izquierda de la defensa, según el modelo de juego de Zubeldía. En este sentido, destacan sus cualidades técnicas y su disciplina en el trabajo diario y sobre el campo.

El fichaje de Gattoni le cuadra al Flu en el apartado deportivo y económico

Informes que, según esta fuente, acercan al central al Tricolor, entre otras cosas, porque cuadra tanto en el apartado deportivo como en el económico. Y es que el hecho de que Zubeldía haya puesto su nombre sobre la mesa y el del delantero Adrián Martínez supone un paso al frente, porque el Flu siempre tiene muy en cuenta la intervención y aprobación del cuerpo técnico.

Eso sí, la directiva trata con cautela esta posibilidad más allá de que le encaja en los parámetros más relevantes, ya dependiendo de las exigencias del Sevilla y de la fórmula preferencial, una nueva cesión o una salida a título definitivo. A priori, el Sevilla preferiría deshacerse del central tras una operación nefasta para los intereses sevillistas, pero que no ha supuesto demasiado coste -pagó 1,4 millones a San Lorenzo-, y no pondría demasiados problemas en la negociación por un futbolista valorado por Transfermarkt en un millón de euros.

Claro que lo primero es que se inicien los contactos oficiales, pues de momento se trata de una petición del entrenador, que lo conoce bien, valorada muy positivamente por la gerencia de Fluminense. Una potencial solución para un problema inminente para Antonio Cordón.