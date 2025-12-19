La lista de deseos para 2026 de Matías Almeyda, entrenador del Sevilla: más gol y menos errores defensivos, pero "sobre todo salud"

Última rueda de prensa del año para el entrenador argentino, quien antes de visitar al Real Madrid ha analizado algunos de los puntos a mejorar por el Sevilla FC y ha repasado el estado anímico de su plantilla después de caer eliminados de la Copa del Rey

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después del segundo y último entrenamiento de su equipo antes de viajar esta tarde en AVE a la capital de España para cerrar el año 2025 con un duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un estadio en el que encadena 18 visitas sin ganar (17 derrotas más un empate) y al que llega después de la decepcionante eliminación del pasado jueves ante el Deportivo Alavés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Para el 2026, el técnico argentino tiene muchas aspiraciones, como conseguir el gol que le falta y reducir los errores defensivos que tanto le sobran a su plantel. No obstante, si se trata de pedir deseos al nuevo año, ahí sólo prioriza la salud; para sus muchos lesionados, por supuesto, pero en general para toda la humanidad en estos tiempo tan despiadados que corren.

Almeyda repasa las altas y las bajas del Sevilla FC para cerrar el 2025 y anuncia sus deseos para 2026

Nyland y Marcao se apuntan al Real Madrid - Sevilla

"Sí. Marcao y Nyland volvieron ayer a las prácticas. Venían entrenando individualmente. Ayer se metieron en el grupo, han trabajado hoy y sí, están dentro de lo que es el plantel que va a viajar", ha explicado Almeyda a la pregunta de Juan José Ponce, compañero de ESTADIO Deportivo. Por lo tanto, como ante el Alavés ya volvieron Gabriel Suazo y Adnan Januzaj (aunque no jugaron), las bajas para el Bernabéu son las de los lesionados Kike Salas, César Azpilicueta, Rubén Vargas y Tanguy Nianzou más las de Chidera Ejuke y Akor Adams, en la Copa de África con Nigeria.

Los deseos de Almeyda para el nuevo año

"Yo deseo un mundo diferente. Mis deseos siempre son el bienestar humano. Tener mejor salud, ser más cordiales, ponerse más en el lugar del otro... Mis deseos son esos. Después, en el trabajo, uno siempre desea lo mejor. Uno agradece que le den trabajo. Yo soy muy agradecido de conocer personas de diferentes partes del mundo. Creo que eso me ha abierto la cabeza de una manera muy grande. Me enriquece como ser humano".

Matías Almeyda analiza su pizarra: defensa de cuatro o de cinco, errores fatales y muchos goleadores pero poco gol

El técnico nervionense no revela sus planes para Madrid

"Barça y Real Madrid juegan de diferentes maneras. Podemos hablar de la calidad individual que tienen pero, para mi modo de ver el fútbol, son diferentes estilos. Sobre todo en la parte delantera. Entonces, no va a ser el mismo partido, ni en la fase ofensiva ni en la defensiva. Veremos de qué manera podemos frenar esos pedazos de jugadores que tienen", ha explicado al ser preguntado por la mejoría defensiva con defensa de cinco y por el hecho de haber goleado a los culés con línea de cuatro atrás.

El mazazo anímico de la eliminación del Sevilla en la Copa del Rey

"Lamentablemente quedamos eliminados. Algo que no queríamos. Queríamos seguir, porque la Copa te da un toque más de confianza, te ilusionás. Mentalmente no nos modifica, porque entre un partido que ganamos, este que perdimos y el que viene, hay pocos días como para estar llorando por los rincones. Quedamos eliminados, aceptamos, nos duele, pero ahora nos enfocamos en este partido, que va a ser otra final para nosotros, como son todos".

Demasiados errores defensivos en el Sevilla

"Estamos todos involucrados en los errores. Somos un grupo y los grupos se bancan en las buenas, en las regulares y en las no tan buenas. A veces los errores quedan muy claros cuando terminan en gol. Pero constantemente hay errores. Porque es fútbol y porque hay acciones que se definen en milésimas de segundo. Se trabaja, obviamente, para que no se vuelvan a repetir".

El Sevilla tiene 14 goleadores diferentes, más que ningún otro equipo de LaLiga

"Lo cambiaría. Tener uno que haga 20 goles y los demás que hagan cada tanto uno. Me aseguraría un montón más de puntos. Es bueno que lo vayan haciendo entre todos. Esto demuestra que los necesitamos a todos. Para defender, para presionar, para atacar, para soportar los momentos de dificultad...".