Almeyda recupera efectivos para la batalla en el Bernabéu

Marcao, Nyland y Kike Salas siguen ejercitándose con el equipo y apuntan a estar presentes en el Bernabéu; con la aparición de Nianzou con el resto del grupo a pesar de que no vaya a viajar a Madrid

El Sevilla FC ya se encuentra en la previa de un encuentro que suele ser, más que un partido normal, una visita al dentista. El Bernabéu es el próximo escaparate donde los de Almeyda buscarán mejorar las sensaciones de una semana que ha empeorado con el devenir. A pesar de la goleada frente al Real Oviedo, que significó una gran fiesta en el Sánchez-Pizjuán, la eliminación copera, junto a un juego que apenas vislumbró, fue el detonante que ha vuelto a encender a la afición sevillista. Pocos fueron los argumentos que propuso el equipo en Vitoria y, con el duelo frente al Real Madrid, esperan poder olvidar este año de la mejor manera posible.

En la sesión de este viernes, previa a viajar a Madrid, se han vuelto a ver a las tres piezas que ya aparecieron en la sesión de este jueves. Marcao, Nyland y Kike Salas fueron los tres nombres que ya se ejercitaron con el resto de sus compañeros, y apuntan a aparecer en el duelo frente a los de Xabi Alonso. En el caso del central brasileño, que estaba siendo importante para Almeyda hasta su lesión, habrá que ver el papel que va teniendo conforme vaya avanzando su recuperación.

Dos de los nombres destacados en el entreno han sido tanto Nianzou como Rubén Vargas. El central francés ha estado ejercitándose con el resto de sus compañeros, siguiendo con su fase de recuperación. A pesar de su aparición, no estará en la capital de España este próximo sábado. Lo mismo sucede con Rubén Vargas, que estuvo durante varios minutos ejercitándose en solitario. Su proceso de recuperación sigue su curso y, poco a poco, el suizo podrá ir cogiendo la dinámica del primer equipo. Todo esto en un momento donde el suizo sería fundamental, creando una mayor urgencia si cabe.

Por último, se volvió a ver una sesión distendida, con buen ambiente entre los miembros del primer equipo. Alexis Sánchez, de los primeros en salir, dio el pistoletazo a una sesión que será la última del año previa a un encuentro. Este 2025 ha sido un año terrorífico para la entidad, que ha visto los fantasmas del descenso muy cercanos. Aunque la situación actual no antoja peligro, ya que el momentáneo noveno puesto da una tranquilidad para este tramo. Almeyda lo sabe y quiere evitar que la situación vaya a mayores. Para ello, puede haber una gran oportunidad de salvar el papel, y no hay mejor sitio que uno de los templos del fútbol español.