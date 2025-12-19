Victoria del Betis, el mercado del Sevilla, Endrick, el reto de Mbappé... así llegan las portadas deportivas de este 19 de diciembre de 2025. - ESTADIO Deportivo

Los medios de comunicación deportivos dan protagonismo a los partidos de la Copa del rey disputado este pasado jueves en los cuales Real Betis y Athletic Club consiguieron su pase a los octavos de final. El Sevilla FC peina el mercado en busca de un delantero centro que puede mejorar el equipo

La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes 19 de diciembre de 2025 es para el Real Betis Balompié el cual consiguió la clasificación tras derrotar por 0-2 al Real Murcia en un partido que no fue muy brillante por parte del equipo que entrena Manuel Pellegrini, pero que fue suficiente para pasar de ronda en donde el club verdiblanco ya espera rival el cual se sabrá el próximo 7 de enero que es cuando ha quedado fijado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Cucho Hernández, desde el punto de penalti, en la primera parte; y un tanto en propia puerta que llegó tras un disparo de Aitor Ruibal le dieron el triunfo a un Real Betis que tiene muchas ilusiones depositadas en la Copa del Rey aunque sabe que por las particularidades y condiciones que hay este año en el sorteo es difícil ganar el título porque Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid tiene fácil llegar a cuartos de final.

Por otro lado, la Copa del Rey ha dejado consecuencias en el Sevilla FC que cayó eliminado el miércoles contra el Deportivo Alavés. El club de Nervión sigue echando de menos a un futbolista que le proporcione solvencia goleadora y es por ello que ha intensificado la búsqueda de un goleador al que desea fichar en el mercado de invierno. A pesar de ello, debido a sus problemas económicos, el Sevilla FC no tiene fácil culminar un refuerzo de garantías.

Por otro lado, a nivel nacional se destaca que Endrick va a abandonar el Real Madrid para jugar cedido en el Olympique de Lyon hasta el final de temporada. Las negociaciones están en la recta final. También se señala que Kylian Mbappé tiene ante sí la posibilidad de superar el récord goleador del Real Madrid en un año natural que actualmente está en manos de Cristiano Ronaldo.