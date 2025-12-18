Las sorpresas en la Copa del Rey, el PSG campeón intercontinental y la separación de Alcaraz y Ferrero... así vienen las portadas

Las sorpresas que deja la Copa del Rey en forma de eliminación de equipos de Primera División y la victoria del PSG en la final intercontinental ante el Flamengo, los grandes temas del día

Las portadas de este jueves 18 de diciembre de 2025 vienen sobre todo con la Copa del Rey como tema principal. Y es que en el día de ayer hasta tres equipos de Primera División (cuatro contando el del duelo de 'primeras') fueron apeados sorpresivamente de la competición del KO. Además, la victoria por penaltis del PSG en la final Intercontinental ante el Flamengo y la separación de Alcaraz y Ferrero, son los otros grandes temas.

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con la derrota del Sevilla FC en el día de ayer en Mendizorroza. El conjunto del 'Pelado' Almeyda disputó un partido muy gris y demostró que carece de pegada y de contundencia en ambas áreas. En penalti cometido por Castrín sobre Lucas Boyé cuando quedaban poco más de diez minutos para el final del partido, adelantó a los de Coudet. Carlos Vicente no falló desde los once metros y metió en Octavos de Final al Alavés. En clave bética, destacamos la previa del encuentro que tiene lugar en el día de hoy de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis (21:00 horas).

En la prensa madrileña, tanto MARCA como AS han destacado la victoria sufrida del Real Madrid en El Prado ante el Talavera. Los de Xabi Alonso no tienen un partido tranquilo y, pese al doblete de Mbappé, terminan pidiendo la hora en los instantes finales gracias a un muy competitivo Talavera. Por otro lado, también hay protagonismo para la victoria del PSG ante el Flamengo, el adiós al dúo Alcaraz-Ferrero y una interesante entrevista a Aleksandre Topuria, en la que afirma que "se ve campeón".

Por parte de los diarios catalanes, SPORT y Mundo Deportivo dan protagonismo a la Champions Femenina. El FC Barcelona pasa directamente a cuartos de final, mientras que Real Madrid y Atlético de Madrid, estarán obligadas a jugar el playoff. Además de por supuesto, lo más destacado de la Copa del Rey, los rotativos destacan una reunión de Lewandowski con el Chicago Fire y tratan la más que posible salida de Ter Stegen del club azulgrana.

Ya en la prensa internacional, el diario portugués A Bola abre con la victoria del Benfica ante el Farense en la Taça de Portugal, además de una entrevista a Luis Figo. En italia, La Gazzetta dello Sport destaca las semifinales de la Supercoppa italiana entre el Nápoles y el Milán y hacen mención al tema de Ferrero y Alcaraz. Por último, en Francia, L'Équipe, además de destacar lo del tenista español, da mucho protagonismo al hecho de que el PSG de Luis Enrique es ya campeón intercontinental.