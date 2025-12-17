Los premios The Best, los resultados de la Copa del Rey y el caso Negreira... así vienen las portadas

La ajustada victoria del Barcelona frente al Guadalajara (0-2), rival de Primera RFEF, y los galardonados de The Best acaparan la atención de todas las cabeceras

Las portadas de este miércoles 17 de diciembre de 2025 vienen con tres temáticas muy claras. El primer asunto que abordan casi todas ellas es el caso Negreira tras las declaraciones realizadas por Xabi Alonso en la previa copera. Asimismo, los galardonados en la gala de The Best y los resultados de la Copa del Rey tienen su espacio en todas ellas.

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con la previa del Alavés-Sevilla correspondiente a los dieciseisavos de la Copa del Rey. El equipo de Almeyda, tras la goleada al Oviedo, visita al conjunto vitoriano con la ilusión de poder darle una alegría a su afición en este torneo. Eso sí, lo hace con hasta ocho bajas. Sobre el Real Betis, hemos destacado la nueva fecha que se conoce sobre la finalización de las obras del nuevo Benito Villamarín. Concretamente, en mayo de 2028, tal y como Joaquín Sánchez ratificó como consejero verdiblanco en la junta de accionistas celebrada ayer.

En la prensa madrileña, tanto MARCA como AS han abierto con el asunto Negreira. Las palabras de Xabi Alonso en la previa del duelo ante el Talavera defendiendo al Real Madrid y atacando al FC Barcelona sobre el ya famoso escándalo arbitral son las protagonistas en ambas cabeceras. Además, resaltan los vencedores de The Best (Luis Enrique, Aitana Bonmatí y Dembélé) y los resultados que se dieron ayer en la jornada copera correspondiente a los dieciseisavos de final. Entre ellos, la victoria sufrida del conjunto de Hansi Flick ante un combativo Guadalajara que vendió muy cara su derrota ante los azulgranas (0-2).

Este mismo resultado es el que abre en los diarios catalanes. Eso sí, tanto SPORT como MUNDO DEPORTIVO, lo tratan de manera positivo. Y es que los barcelonistas sufrieron hasta el minuto 79 para hacerle gol a un equipo de Primera RFEF, pero ya tienen su billete para octavos de final y continúan teniendo las opciones del soñado triplete. Ambos medios también resaltan la gala de The Best, con los correspondientes premiados.

Ya en la prensa internacional, el diario portugués A BOLA abre con un Mourinho que está dispuesto a rotar en su Benfica porque confía en todos sus jugadores. En Italia, LA GAZZETTA DELLO SPORT le da su portada al jugador del Inter de Milán Denzel Dumfries, quien tendrá que ser operado y obligará al equipo a italiano a fichar en enero. Y en Francia, L'EQUIPE abre con la previa de la Copa Intercontinental que enfrenta al PSG de Luis Enrique frente al Flamengo del exatlético Luis Felipe.