Despierta el Sevilla, juega el Betis, respira Xabi, duda el Barça, adiós a Carrión y Sergio Francisco... las portadas del lunes 15 de diciembre de 2025

Nervión despide por todo lo alto a Akor Adams y Chidera Ejuke antes de que se vayan a la Copa de África, donde ya hay tres internacionales verdiblancos que se pierden el Rayo - Betis, y el Real Madrid logra una apurada victoria ante el Deportivo Alavés con un gol de Rodrygo que salva el primer 'match ball' de Xabi Alonso

El repaso de prensa a las portadas de los principales periódicos deportivos en este lunes, 15 de diciembre de 2025, tiene a un inspiradísimo Akor Adams como protagonista destacado de un domingo en el que el Sevilla FC despertó con una goleada y Xabi Alonso ganó un poco de oxígeno gracias al gol de Rodrygo Goes que dio el triunfo al Real Madrid; pero en el que Sergio Francisco y Luis Carrión no corrieron tanta suerte, siendo destituidos por la Real Sociedad y el Real Oviedo, respectivamente. Además, Hansi Flick alberga dudas con la portería del FC Barcelona y esta noche se cierra la jornada 16 de LaLiga EA Sports con un duelo entre el Rayo Vallecano y un Real Betis con seis bajas.

'Fuera dudas' es el titular de la portada de hoy en ESTADIO Deportivo, cuya apertura es para el 4-0 del Sevilla FC ante el Real Oviedo en el último partido antes de que los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke se marchen a la Copa de África. El delantero marcó el primer tanto y dio las asistencias de los dos siguientes; mientras que el extremo, con un golazo en el último minuto, cerró el mejor marcador que se ha visto en los últimos seis años en un Ramón Sánchez-Pizjuán que se despidió de un 2025 en el que sólo han celebrado cuatro victorias (Las Palmas, con Caparrós; Barça, Osasuna y Oviedo, ya con Almeyda).

'Ocasión de oro' se puede leer también en la primera página de ED sobre la previa del encuentro entre Rayo y Betis. Los verdiblancos tienen tres ausencias por lesión y otras tres por la Copa de África para buscar un triunfo en Vallecas que les permita afianzar su plaza europea aprovechando la derrota del Athletic Club en su visita al RC Celta de Vigo (2-0) y para no perder comba con el quinto puesto que ocupa el RCD Espanyol, que el sábado venció por la mínima en Getafe (0-1).

'Salida en falso', titula la edición vizcaína de Mundo Deportivo tras el choque en Balaídos; mientras que en la de Guipuzcoa titular 'Sergio, K.O.', tras consumarse la destitución de Sergio Francisco como entrenador de la Real Sociedad tras perder el viernes ante el Girona FC (1-2). En tierras levantinas, Superdeporte hace balance del 'Capítulo III del Año Meritón' y se hace eco de la suspensión del Levante UD - Villarreal CF por la alerta meteorológica.

En lo que respecta al errático Real Madrid, la prensa capitalina se queda con el lado bueno pese a que volvió a sufrir para ganar al Deportivo Alavés (1-2). 'Oxígeno', destaca Marca; 'Vinicius abraza a Xabi', refleja As sobre la asistencia del extremo brasileño para su compatriota Rodrygo. En Cataluña, por su parte, van desde el 'Vamos Rapha' de Mundo Deportivo con la portentosa vuelta del recuperado Raphinha Dias al once del FC Barcelona, donde Hansi Flick duda qué hacer en la portería con Marc-André Ter Stegen y Joan García. 'Dilema Ter Stegen', se lee en la portada de Sport; 'Debate secundario', resalta L'Esportiu.