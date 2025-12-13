El Sevilla logra que el Sánchez-Pizjuán no se cierre por ahora, el Betis y Fábio Silva, nueva jornada de LaLiga... así llegan las portadas este 13 de diciembre de 2025

Apelación le da la razón al Sevilla FC y suspende de manera cautelar el cierre del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por los incidentes ocurridos en el derbi sevillano. Por otro lado, el Borussia Dortmund se pone duro y desliza que no dejará salir fácil a Fábio Silva

Las portadas deportivas de este sábado 13 de diciembre de 2025 está protagonizadas, principalmente, por la nueva jornada de LaLiga que se disputa este fin de semana y que ya comenzó este viernes con la victoria del Girona FC sobre la Real Sociedad por 1-2. Al margen de la crisis del Real Madrid y la declaración de Laporta por el caso Negreira, hay que destacar que el Sevilla FC ha logrado que se suspenda cautelarmente el cierre del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por los incidentes que se produjeron en el derbi sevillano y, por otro lado, en clave Real Betis, sobresale el interés del club verdiblanco en Fábio Silva, delantero del Real Betis.

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado 13 de diciembre de 2025 le da el protagonismo a que la justicia le ha dado, de momento, la razón al Sevilla FC después de que Apelación haya suspendido de manera cautelar el cierre del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por los incidentes ocurridos durante el pasado derbi sevillano contra el Real Betis. De este modo, el Gol Norte del coliseo sevillista no estará vacío en los próximos partidos de LaLiga.

Por otro lado, también hay espacio para el Real Betis en donde todos los focos, al margen de lo que pueda hacer el equipo de Manuel Pellegrini en las diferentes competiciones en las que participa, está en el mercado de fichajes de invierno que se abre en el mes de enero. La dirección deportiva verdiblanca tiene como principal objetivo el fichar a un delantero centro y el que más gusta es Fábio Silva. El portugués está teniendo poco protagonismo en el Borussia Dortmund, pero el club alemán ya ha filtrado que no va a poner fácil la salida del luso. Por otro lado, el Betis Deportivo logró una importante victoria contra el Alcorcón que le da vida para obtener la permanencia en Primera RFEF.

En cuanto a los medios de comunicación deportivos nacionales, el Real Madrid acapara muchas portadas debido a la crisis de resultados que atraviesa que ha puesto en duda la continuidad de Xabi Alonso que se juega el puesto de entrenador. Por otro lado, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, declaró ante el juez como testigo en el Caso Negreira.

Por otro lado, el primer partido de la jornada 16 de LaLiga agrava la crisis de la Real Sociedad ya que tras perder frente al Girona FC, su entrenador, Sergio Francisco, puede ser despedido.