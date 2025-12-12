La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 13 de diciembre de 2025

- JUEGUEN

Apelación suspende de forma cautelar la sanción de cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán por tres partidos, tras el lanzamiento de objetos en el derbi del 30 de noviembre, por lo que hasta la resolución del recurso sevillista, Gol Norte animará como siempre y será el jugador número 12.

- Se pone duro por Silva

El Borussia Dortmund no se muestra dispuesto a dejar salir a Fábio Silva en el mercado de enero, objeto de deseo del Betis para reforzar su delantera, aunque el futbolista no tira la toalla.

- El Girona activa la alarma en Anoeta

El conjunto de Míchel se impone a la Real Sociedad con dos goles en el tramo final del partido dejando a Sergio Francisco contra las cuerdas.

- El Betis Deportivo vuelve a ganar

Los pupilos de Javi Medina remontan un loco encuentro ante el Alcorcón para volver a vencer dos meses después y soñar con la salvación.