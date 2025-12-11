La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de diciembre de 2025

El Betis certifica su pase a la siguiente ronda con una cómoda victoria en Zagreb; el Celta cae ante el Bolonia y el Rayo sigue con paso firme en la Conference; en el Sevilla, sorpresa por la sanción de Antiviolencia y nueva lesión de Azpilicueta

- MANDA EN EUROPA

Riquelme da un paso el frente siendo protagonista en dos de los tres goles de la victoria del Betis en Zagreb, que deja la clasificación matemática para la siguiente ronda hecha, a la espera de certificar el 'top 8' en enero.

- AZPILICUETA DICE ADIÓS AL 2025

El Sevilla informa que el central pamplonica sufre una nueva lesión que, como mínimo, le impedirá jugar contra el Oviedo en el último duelo del año, para el que tampoco estará Nyland.

- El Sevilla, contra Antiviolencia

El club de Nervión muestra su total indignación por la propuesta de sanción del cierre completo del Ramón Sánchez-Pizjuán por un mes y 120.000 euros y anuncia que tomará medidas.

- El Rayo se acerca; el Celta, a esperar

- El conjunto madrileño vence al Jagiellonia polaco y depende de sí mismo para quedar entre los ocho primeros de la Conference; el Bolonia remonta en Balaídos y el Celta se complica.