La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 10 de diciembre de 2025:

La fortuna sigue de parte de los heliopolitanos, superiores. su eterno rival en el primer duelo cainita del curso, que se no se repetirá, de momento, en Copa

- DESIGUAL

Como en el último derbi, el sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey sonrió al Real Betis, que se verá las caras con el Real Murcia el 18 de diciembre, y propició que el Sevilla FC protagonizara el único duelo con otro club de Primera, el Deportivo Alavés, además a partido único en Mendizorroza el 17-D

- BRINDIS POR UN 2026 TODAVÍA MEJOR

La plana mayor verdiblanca, Manuel Pellegrini y los capitanes celebran la tradicional jornada de convivencia pre navideña con la cantera entre sonrisas y buenos augurios

- ULTIMÁTUM SALVADO POR BARÇA Y ATLETI

Un doblete de Koundé obra la remontada azulgrana en casa ante el Eintracht (2-1), mientras que Julián Álvarez, Hancko y Sorloth ajustician al PSV para los colchoneros en Eindhoven (2-3)

- GUARDIOLA NO RESCATA A ALONSO

"A Xabi le deseo lo mejor, pero su futuro lo desconozco. No he hablado con Florentino y no me ha dicho que vaya a ser su último partido. Si no ganas en noches grandes...", asegura Pep, su posible verdugo.