Ángel Haro y el beticismo se conjuran por un 2026 mágico

El presidente de la entidad verdiblanca ha presidido la comida de navidad de la entidad verdiblanca, que ha estado marcada por las firmas de los jugadores a los más pequeños de la cantera

El Real Betis es sabedor de que se encuentra en un gran momento de forma, con un rendimiento que invita a soñar con cotas altas durante este año. En puestos europeos en LaLiga, y con un momentáneo quinto puesto en la Europa League, en el beticismo aspiran con poder repetir una hazaña similar a la lograda el año pasado, y volver a vivir esas noches que tanto gustan a la afición. La trayectoria actual invita a ser optimistas, y eso bien lo saben en un equipo que no pone trabas a poder ilusionar a la afición verdiblanca.

El soñar es algo muy común de estas fechas que se acercan, donde los más pequeños esperan con ilusión el poder tener las cosas que tanto quieren. Se puede decir que en el beticismo en general, esa sensación se repite, con el sueño de poder alcanzar Estambul. Para que todo esto se cumpla, es necesario conjurarse, celebrándose ese acto durante la mañana de este martes.

Firma y encuentros con los más pequeños

Como ya es habitual en estas fechas navideñas, el Real Betis ha realizado su habitual convivencia entre los distintos estamentos de la entidad verdiblanca. Antes de la comida, se ha celebrado un acto de firmas que ha involucrado a gran parte de la primera plantilla bética, que le han regalado un gran momento de alegría a las categorías inferiores hasta fútbol-7. Muchos han sido los pequeños que, desde primera hora, no han dejado de animar a los jugadores del primer equipo, con un Marc Roca que pedía aún más.

Antony era el más aclamado por parte de los pequeños, que lanzaban sus camisetas y objetos para que el brasileño pudiese firmales todos esos recuerdos. También se ha vivido un momento entrañable con Pablo García, que ha saludado a uno de sus entrenadores cuando era pequeño.

El presidente hace balance de un buen año

Tras este encuentro con los más pequeños de la cantera verdiblanca, ha tenido lugar una pequeña comida con todos ellos, donde el presidente de la entidad ha tomado la palabra para dirigirse a los allí presentes. Haro se ha mostrado contento con el desempeño realizado por el primer equipo, que ha permitido brindar a la afición bética la primera final europea de su historia. También se congratula de los éxitos logrados en el proceso de mudarse a La Cartuja, con todo lo que implicó el cambio de la sede verdiblanca.

Ahora, queda afrontar lo que se espera que sea un año mágico, como es el 2026. La entidad verdiblanca se encuentra en un momento de cambios y se espera que todos esos cambios puedan traer consigo grandes logros para la entidad.