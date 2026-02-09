Pellegrini da en la tecla con Valles, Llorente y Fidalgo: seguridad defensiva y rendimientos individuales

Primer triunfo verdiblanco de la historia en el Metropolitano con sólo tres faltas cometidas, la cifra más baja del curso en LaLiga, fruto del casi pleno de varios efectivos en contención y pase

Ganó el Real Betis por vez primera en su historia en el Estadio Metropolitano, que se estrenó como hogar del Atlético de Madrid en la temporada 17/18. No es que antes le hubiera ido mucho mejor en el Vicente Calderón, pues el último triunfo allí de los verdiblancos databa de 2011, despedida liguera de Gregorio Manzano, que fue destituido unos días después tras caer contra el Albacete Balompié en la Copa del Rey para que desembarcara un Diego Pablo Simeone que únicamente había perdido hasta este domingo una vez contra Manuel Pellegrini en sus roles actuales (en el Benito Villamarín, nunca en casa).

Un hito que, según el 'Ingeniero', se basó en seguir creyendo "en la misma idea de siempre" a pesar del doloroso 0-5 del jueves en la Copa del Rey, así como en "la seguridad y la concentración defensivas", amén de la mejoría de "los rendimientos individuales", pues "lo fácil es cambiar todo al menor despiste, pero hay que mantener la seguridad en lo que uno hace. Ha sido clave no regalar tres goles como el jueves, estando atentos, concentrados e intensos en la recuperación, lo que no permitió al Atlético tener los espacios del otro día. Por alguna derrota, y fue muy fuerte la última, muchos se confunden". Igualmente vital su cambio del 1-4-2-3-1 al 1-4-3-3 (1-4-5-1 en fase defensiva), con Fidalgo y Fornals muy juntos cerca de Marc Roca.

Sólo tres faltas cometidas para seguir siendo de los más limpios de Primera división

La victoria bética sobre los colchoneros llegó después de que los del 'Ingeniero' cometieran sólo tres faltas, la cifra más baja hasta el momento en un encuentro de LaLiga. Dos las cometió Ez Abde (la primera, cumplida el ecuador del segundo tiempo) y la otra, Marc Roca. En realidad, el dato es relevante, pero responde a una dinámica de las temporadas más recientes. De hecho, el Real Betis es actualmente el tercer equipo que menos infracciones comete (238) tras FC Barcelona (212) y Real Madrid (230). Ya el curso pasado quedó el 17º con 433. En éste, es el antepenúltimo en amarillas (39) y el último rojas (1, como el RC Celta). Además, es el séptimo que más faltas recibe (296).

Nueve porterías a cero en 20 partidos: un seguro de vida natural de La Rinconada

Con el de este domingo ya van 20 encuentros oficiales (15 en LaLiga y 5 en la Europa League) con Álvaro Valles bajo los palos del Real Betis, nueve de los cuales (el 45%) terminaron con la portería a cero (6 y 3, respectivamente). En total, ha encajado 21 goles en 1.800 minutos (un tanto recibe cada 71 minutos en el torneo regular y uno cada 2,5 partidos en la UEL), sumando un promedio de 1,6 puntos por cada duelo liguero y 2,6 puntos por cada uno continental. Ni una sola amonestación. Contra el Atlético realizó cinco paradas exitosas (48 en LaLiga, una media de 3,2 por encuentro, muy similar a la de Pau López) y siete envíos precisos con la mano, siendo el que más balones en largo envió (13).

Justicia divina: el MVP estadístico no merecía el gol en propia puerta

Dos de las principales páginas estadísticas del mundillo colocan a Diego Llorente en el podio de mejores jugadores del Atlético-Betis. Solamente Álvaro Valles (8,3 en Sofascore y 7,8 para WhoScored) y Antony (7,6) mejoran en las métricas individuales al central madrileño, que empata con el paulista como 'Top 2' en el primero de los portales, quedándose en 7,5 en el otro. Sus números así lo justifican: 97% de acierto en el pase (únicamente mejores el 100% de Oblak, Altimira y Sorloth, dos de ellos saliendo muy al final desde el banquillo), 14 despejes (nueve más que el segundo), 1/1 en entradas exitosas, 2/2 duelos terrestres ganados, 2/5 duelos aéreos ganados, una recuperación, sólo una perdida, una falta provocada... Impresionante.

Ni un error en las métricas claves hasta el descanso del único fichaje invernal, el 'Maguito'

Al descanso, Álvaro Fidalgo llevaba un 100% de acierto en el pase (21/21) y otro tanto sólo en campo rival (13/13). Acabó con números sólo ligeramente inferiores el 'Maguito', cuyo debut como titular y en LaLiga fue numéricamente excelente: 95% de precisión en sus entregas (35/37), 89% de pases filtrados en el tercer final (8/9), uno de dos regates completados, dos contribuciones defensivas, dos despejes, una recuperación de balón, pleno en los duelos aéreos (1/1) y 33% en los terrestres (2/6). Una cita muy esperada y seguida desde México por sus ex compañeros del Club América.