El Real Betis se despide de Sofyan Amrabat para lo que resta de año

Como sigue lesionado y tampoco podrá jugar el jueves contra el GNK Dinamo de Zagreb, el club ha liberado al pivote, que se marcha con Marruecos a jugar la Copa de África que acoge su país entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. Podría perderse hasta un máximo de ocho encuentros

El Real Betis ha confirmado este martes que se despide de Sofyan Amrabat por lo que resta de año 2025 y, seguramente, también por alguna que otra semana más de 2026. La posibilidad de que el pivote marroquí se marchase a la Copa de África sin haber reaparecido como verdiblanco después de aquella desafortunada colisión contra Isco Alarcón que acabó con ambos lesionados y perdiéndose los tres últimos encuentros de su equipo. Esta opción llevaba días rumoreándose e incluso habían salido noticias al respecto que aludían a un cierto malestar en el seno de la entidad por un supuesto 'reservismo' del jugador marroquí para no poder en riesgo su participación en el torneo continental. La cámara de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo le ha grabado a su llegada al aeropuerto de Sevilla, en torno a las 14:30 horas, para ya viajar a su país, antes incluso de lo estipulado por FIFA.

Amrabat viaja hoy a Marruecos y tampoco estará en el GNK Dinamo - Real Betis

Sea como fuere, aunque el club había realizado gestiones para intentar que Amrabat pudiese estar disponible en el duelo liguero del próximo lunes en Vallecas ante el Rayo que habían resultado infructuosas, el jugador cedido por el Fenerbahçe SK turco finalmente se irá antes incluso de la fecha límite impuesta por la FIFA para ese 15 de diciembre. Según han transmitido a ESTADIO Deportivo desde el Betis, el centrocampista se unirá esta misma tarde a la concentración en su país y seguirá su recuperación bajo la atenta supervisión de los médicos de la Federación de Fútbol de Marruecos.

En teoría, el último parte médico del Betis tras el seguimiento médico que le viene haciendo a Amrabat revela que sigue estando mermado por la fortísima contusión que sufrió en la zona tibial de su pierna derecha nada más arrancar el duelo de la UEFA Europa League ante el FC Utrecht neerlandés y que le ha impedido ser alineado por Pellegrini ante el Sevilla FC y el FC Barcelona, en LaLiga EA Sports, o contra el Torrent CF, en Copa del Rey.

Tras confirmar que tampoco podrá entrar en la lista de convocados para el duelo continental de este jueves en Croacia ante el GNK Dinamo de Zagreb, el club ha decidido liberarle atendiendo la petición de la selección de Marruecos. El técnico de los 'Leones del Atlás', Walid Regragui, está preocupado por el concurso de Amrabat -un titular indiscutible- en el partido inaugural de la Copa de África: a las 20:00 horas del próximo domingo día 14 ante Comoras.

Abde y Bakambu se irán después de jugar en Zagreb la sexta jornada de la Europa League

Tras ver rechazadas sus solicitudes para que pudieran jugar el lunes día 15 ante el Rayo Vallecano, en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, el extremo marroquí Ez Abde y el delantero congoleño Cédric Bakambu entrarán en la lista de convocados para viajar este miércoles a Zagreb y jugarán su último encuentro de 2025 como verdiblancos en la tarde del jueves ante el GNK Dinamo en el estadio Maksimir de la capital del país balcánico.

Los partidos del Betis que se pierden Amrabat, Abde y Bakambu por la Copa de África

La Copa de África arrancará este domingo 21-D con el Marruecos - Comoras y la República Democrática del Congo debutará el martes 23 ante Benín. La final se disputará el 18 de enero en Rabat. Es decir, como máximo, los tres representantes del Betis se perderán los duelos de LaLiga EA Sports frente a Rayo Vallecano, Getafe CF, Real Madrid, Oviedo y Villarreal CF; más el de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Real Murcia y una hipotética eliminatoria de octavos de final. En el caso de Amrabat, además, se pierde también la mencionada cita de la Europa League contra el GNK Dinamo.