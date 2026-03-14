Betis Féminas 3-1 CFF Cáceres: Despierta siete jornadas después para hacer cuentas

Las verdiblancas, que solamente habían sumado tres puntos de los últimos 18, firman ante un rival directo por la permanencia su cuarta victoria del curso

Va tarde, pero aún hay tiempo. Al menos, con seis partidos por jugar (cinco reglados y el aplazado ante el SE AEM ilerdense, otro igual, que se recupera el miércoles que viene), el Betis Féminas no ha dicho adiós matemáticamente a sus opciones de permanencia en la Primera RFEF, digerido ya hace tiempo que no iba a ser candidato al ascenso pese a ser un recién descendido. Las de Marco Tamarit se han impuesto este sábado al CF Cacereño por 3-1, firmando su cuarta victoria en 21 jornadas y despertando siete después de la última alegría, que databa del 13 de diciembre de 2025 ante el CE Europa.

Es, por tanto, el primer triunfo de 2026 para una escuadra heliopolitana que se queda a cuatro unidades de la salvación, representada ahora mismo por las de Ernesto Sánchez, siendo vitales ahora el mencionado duelo pendiente con un SE AEM al que se ganó a domicilio en la primera vuelta (que podría acercarle a uno) y la visita dominical al colista Real Oviedo. El 3-1 ante las extremeñas, encima, sirve para adjudicarse el duelo particular en caso de empate, un factor muchas veces decisivo que sonríe por el momento con ambos clubes catalanes, aunque deberá refrendarlo antes del epílogo.

María Ruiz, que aprovechó un mal despeje de la portera visitante aunque tuvo que marcharse lesionada a cinco minutos del descanso (15 con el alargue), y Natalia Montilla pusieron tierra de por medio para las verdiblancas antes del ecuador del primer tiempo, mientras que, pese a que Carla Santaliestra perdonó el tercero en un mano a mano, la cacereña Yorladiz recortaba distancias al cuarto de hora de la reanudación para añadir emoción e incertidumbre. Encima, Paula Vizoso tuvo que emplearse a fondo para evitar el empate, aunque los cambios de Marco Tamarit dieron su fruto y Ana Manchón llevó la tranquilidad definitiva a las gradas de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo en el 86.

Ficha técnica del Betis Féminas - CF Cacereño de Primera Federación

Betis Féminas: Paula Vizoso, María Gómez, Vicky (Bonilla 67'), Sara Balma, Ángela Cabezas (Ana Manchón 78'), Marina Sánchez, Lucía Méndez (Rocío Salado 78'), Natalia Montilla, Carla Santaliestra, María Ruiz (Sara Sánchez 40') y Zouhir (Paula Guerrero 78').

CF Cacereño: Tati, Yorladiz, Sara Rubio, Nerea (Ale López 44'), Bella, Lezcano (Noko 85'), Cora Jiménez, Acedo, Caicedo (Victoria Arévalo 46'), Tsubaki (Guerrero 65') y Marina Mielgo (Yui 85').

Árbitra: Aguilera Manzano (almeriense). Amarilla a las locales Vicky, Lucía Méndez y Sara Balma, así como a las visitantes Nerea y Yorladiz.

Goles: 1-0 (19') María Ruiz; 2-0 (22') Natalia Montilla; 2-1 (60') Yorladiz; 3-1 (86') Ana Manchón.

Incidencias: Buena entrada en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas) para presenciar el encuentro, correspondiente a la jornada 21ª de la Primera RFEF Femenina.