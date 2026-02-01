Osasuna 2-1 Betis Féminas: Se deja remontar en el alargue en Tajonar

Carla Santaliestra, en un alarde de efectividad, había adelantado a las verdiblancas en el 81, pero dos tantos postreros del cuadro navarro frustran el primer triunfo de la 'era Tamarit'

El Betis Féminas, que parecía ofrecer signos de mejoría con los empates consecutivos ante Atlético de Madrid B y Valencia CF, volvió este domingo a la senda de la derrota de la manera más dolorosa, ya que se puso 0-1 en Tajonar en los compases finales del partido contra el CA Osasuna, aunque terminó dejándose remontar en el alargue para volver de vacío. Son ya cuatro jornadas seguidas sin ganar para las verdiblancas, penúltimas de la clasificación de Primera RFEF, aunque a dos puntos solamente de la salvación.

Ése debe ser, ya de manera incuestionable, el único objetivo de las pupilas de Marco Tamarit, olvidando cualquier expectativa de regresar a la elite de la Liga F por la vía rápida, haciendo valer su condición de recién descendido. Al menos, que la sección se quede en lo que sería la Segunda división a la espera de formalizar proyectos más ambiciosos una vez conocida la categoría y fortalecidos los cimientos de una necesaria reestructuración desde abajo.

En lo que respecta al duelo en sí, tras un primer tiempo igualado y casi sin ocasiones (aunque una muy clara con el lanzamiento directo al poste de falta directa por parte de Eunate), aunque con dominio rojillo, en la reanudación las verdiblancas contestaron a la iniciativa pamplonesa con el tanto de Carla Santaliestra en el minuto 81. Sin embargo, la alegría heliopolitana duró poco, ya que Nora Sarriegi igualó el marcador en el 88 y Claudia Jiménez culminó el volteo en el tiempo añadido para frustración de un cuadro visitante que acariciaba ya un marcador que le habría servido para respirar, ganar confianza y acercarse a la zona tranquila.

Ficha técnica del CA Osasuna - Real Betis Féminas de Primera RFEF

CA Osasuna: Mon Fidalgo, María Portolés, Mait, Nahia Azpiazu (Leire 84'), Saioa, Marina Pérez (Riu 76'), Irati Igoa, Andrea Palacios (Nora Sarriegi 67'), Ana Urzainqui (Nora de Torres 76'), Claudia Jiménez y Eunate.

Betis Féminas: Paula Vizoso, Ángela Cabezas, Solozabal, Vicky, Bonilla, Sara Balma, Marina Sánchez, Paula Guerrero (Lucía Méndez 65'), Natalia Montilla (Ana Manchón 76'), Zouhir (Sara Sánchez 90') y Carla Santaliestra (Daniela Sáenz 90').

Árbitra: Couso Cuadrado (catalana). Amonestó a las locales Claudia Jiménez y Mait, así como a las visitantes Zouhir y Bonilla.

Goles: 0-1 (81') Carla Santaliestra; 1-1 (88') Nora Sarriegi; 2-1 (96') Claudia Jiménez.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera Federación Femenina, disputado este domingo en las Instalaciones Deportivas de Osasuna en Tajonar.