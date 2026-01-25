Betis 0-0 Valencia: Vizoso salva un meritorio punto tras aguantar 66 minutos jugando con 10

Las paradas de la guardameta verdiblanca y un disparo al travesaño dieron un premio tan insuficiente como valioso después de quedarse con una menos en el 37' por la expulsión de María Ruiz

El Real Betis Féminas y el Valencia CF Femenino han sumado un insuficiente punto en el empate sin goles registrado en el duelo liguero de la matinal de este domingo en la jornada 16 de la Primera RFEF. No obstante, aunque a nivel clasificatorio no aporta mucho esta igualada entre equipos recién descendidos, a las de Marco Tamarit les deja un agradable sabor de boca después de tener que jugar más de una hora con una jugadora menos por la expulsión de María Ruiz en el 37' y por el mismo motivo se le queda corto a las levantinas en su lucha por volver a la Liga F.

Las paradas de Paula Vizoso sostienen al Betis Féminas tras la expulsión de María Ruiz

Tras un inicio con fases de dominio alterno el partido se rompía en el 37', con la segunda amarilla mostrada a María Ruiz por una falta cometida sobre Jana, que tuvo que ser sustituida por lesión. La roja dejó a las locales sin la única que había probado el disparo con cierto peligro e hizo que el Valencia CF llegase al descanso volcado contra la portería del Betis, donde Paula Vizoso se lució ante Martí (43'), quien estrelló un remate en el larguero en la última acción de la primera parte.

El mismo guion tuvo toda una segunda mitad que se le hizo larguísima a un resistente Betis Féminas, limitado a pertrecharse bien para esperar alguna oportunidad a la contra o a balón parado mientras se encomendaba a Paula Vizoso. La portera verdiblanca volvió a salvar el 0-1 en un disparo de Rebecca Elloh en el minuto 62', en la mejor ocasión que tuvo el Valencia CF de llevarse el triunfo de tierras sevillanas. El empate deja a las locales decimoquintas, marcando la zona de descenso con 15 puntos tras arrancar la etapa de Marco Tamarit con dos puntos de nueve; mientras las che se mantienen terceras con 28, pero lejos de Barça B (34) y Alavés (36).

Ficha técnica del Betis - Valencia de Primera RFEF Femenina

0.- Real Betis Féminas: Paula Vizoso; María Gómez, Solozábal, Vicky, Bonilla (Ángela Cabezas 88'); Sara Balma, Marina, Guerrero (Daniela 59'); Natalia Montilla (Ana Manchón 75'), María Ruiz y Carla Santaliestra (Ángela Gálvez 88').

0.- Valencia CF Femenino: Jana (Marina 40'), Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Pauleta (Mascarell 87'), Mbadi (Monente 66'), Yasmin, Martí, Rebecca Elloh (Marcano 66'), Tere (Soler 66') y Ferrato.

Árbitras: Sara Ovies. Expulsó por doble amonestación a la local María Ruiz (37') y amonestó a la visitante Yasmin.

Goles: No hubo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 16 de la Primera Federación Iberdrola 25/26 celebrado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Dos Hermanas (Sevilla).