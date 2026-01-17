Betis Féminas 2-2 Atlético B: Se resiste la primera con Tamarit, pero salva un punto

Vicky rescata en el alargue un empate que había discutido la ajustada remontada del filial colchonero en un vibrante intercambio de golpes con protagonismo de las porteras

Aún no llega la primera victoria de la 'era Tamarit' en el Betis Féminas, aunque, tras un debut con derrota en tierras castellonenses ante el Villarreal CF, el míster sevillano vio cómo sus pupilas firmaban un partido prometedor contra el filial del Atlético de Madrid. El resultado final (2-2) no sirve para escapar de la quema, pero el primer empate en tres meses sí ofrece signos para la esperanza en el sénior verdiblanco, que se adelantó pronto en el marcador y supo reaccionar a la remontada postrera en el alargue para rescatar un punto sobre la bocina.

Con dos goles calcados, las anfitrionas enmiendan una trayectoria de cinco derrotas en los seis últimos encuentros. Nada más comenzar, a los doce minutos, María Ruiz aprovechaba un despiste defensivo de las rojiblancas para empujar a la red en el segundo palo un pase de la muerte desde la línea de fondo de Natalia Montilla que se pasó por el área chica. Luego, Claudia Gallinas igualó de penalti y Paula Vizoso mantuvo las tablas con un par de buenas intervenciones, aunque también Carolina evitó el doblete de la capitana bética.

Ya en la reanudación, mereció por su insistencia el segundo el cuadro hispalense en Entrenúcleos, aunque lo que llegó, al filo del tiempo reglamentario, fue el 1-2 de Cristina Redondo. Desde entonces, redoblaron sus esfuerzos las locales (con gran llegada de Solozabal y otro paradón de Vizoso), obteniendo recompensa en el cuarto de los siete minutos de prolongación que indicó la colegiada valenciana Piñana Candel con una diana muy parecida: en esta ocasión, centró antes de que el balón se perdiese de fondo Paula Guerrero, rechazó mal en corto la portera madrileña y apuntilló Vicky.

Ficha técnica del Betis Féminas - Atlético de Madrid B de Primera RFEF

Betis Féminas: Paula Vizoso, María Gómez (Ángela Cabezas 77'), Solazabal, Vicky, Bonilla, Daniela Sáenz (Gálvez 86'), Marina Sánchez, Andrea Hay (Paula Guerrero 67'), Natalia Montilla (Leyre Secades 86'), María Ruiz y Carla Santaliestra (Mabel Sierra 77').

Atlético de Madrid B: Carolina González, Elsa Sánchez, Alba Fernández, Naara Miranda (Leyre Valdivia 67'), Claudia Gallinas (Natalia Zorrilla 77'), Noa Ortega, Claudia Barrios, María López, Gabriela de la Villa, Alejandra de las Sías y Rocío Elaine (Cristina Redondo 59').

Árbitra: Piñana Candel (valenciana). Amarillas a las locales Marina Sánchez, Bonilla y Solozabal, así como a la visitantes Elsa Sánchez.

Goles: 1-0 (12') María Ruiz; 1-1 (35') Claudia Gallinas, de penalti; 1-2 (89') Cristina Redondo; 2-2 (94') Vicky.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 15ª de Primera RFEF, disputado con buena entrada en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas).