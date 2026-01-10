Villarreal 2-1 Betis Féminas: Nuevo año, otro míster... y la misma pena

Carla Santaliestra recortó distancias sobre la bocina, pero había fallado en el ecuador del segundo tiempo un penalti que habría metido en el partido a las heliopolitanas

No pudo estrenarse con triunfo el nuevo entrenador del Betis Féminas, un Marco Tamarit que ha tenido casi todo el parón navideño para trabajar con sus nuevas pupilas, a muchas de las cuales ya conoce de su anterior etapa como analista, pero que, de momento, no logra enderezar el rumbo del primer equipo verdiblanco con el cambio de año. El primer partido de 2026 terminó con derrota ante otro 'gallito', el Villarreal CF, que descendió en la 23/24 y, aunque tampoco despidió el año como pretendía (derrota ante el Alba FF), marcha en la zona de 'play off' de ascenso a la Liga F, con 23 puntos, sólo por detrás de Barcelona B y Deportivo Alavés, con 30 unidades y un partido menos, mientras que las verdiblancas seguirán en descenso, con 13 puntos.

Las heliopolitanas vieron cómo una ex bética, la atacante Aixa Salvador, convertía pronto el 1-0 al aprovechar un buen balón a la espalda de la defensa visitante. El primer tiempo fue nefasto para los intereses hispalenses, ya que tanto Yasmine Zouhir como Paula Guerrero se marchaban lesionadas antes de tiempo, lastrando las opciones de remontar y, de paso, agotando dos ventanas de cambio para Tamarit. En la reanudación, la centrocampista María Cienfuegos 'Cienfu' sorprendía desde treinta metros a Paula Vizoso antes de que se cumpliera un cuarto de hora, poniendo todo muy cuesta arriba. Con todo, pudo empatar la contienda Carla Santaliestra, que atinaba con la red a dos del final, pero que desperdiciaba antes, en torno al ecuador de esta segunda parte, una pena máxima que habría metido de lleno a las foráneas en un encuentro en el que se quedaron sin tiempo para 'rascar' algo positivo. Habrá que esperar a la cita del próximo fin de semana en casa ante el Atlético de Madrid B.

Ficha técnica del Villarreal - Betis de Primera Federación Femenina

Villarreal CF: Montse Quesada, Nerea, Irene Miguélez, Moreira, Laura, Lauris (Querol 83'), Cienfu, María Romero (Estupiñán 91'), Sara Medina (Martuka 83'), Aixa (Macías 72') y Alexia Jr. (Figols 72').

Real Betis Féminas: Paula Vizoso, María Gómez (Mabel 70'), Solazabal, Vicky, Bonilla, Paula Guerrero (Daniela 41'), Marina Sánchez, Gálvez (Andrea Hay 70'), Natalia Montilla (Ángela Cabezas 70'), Carla Santaliestra y Zouhir (Ana Manchón 31').

Árbitra: Arija Asín (catalana). Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 (11') Aixa; 2-0 (59') Cienfu; 2-1 (88') Carla Santaliestra.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14ª de Primera Federación, disputado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal (Castellón).