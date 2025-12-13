Betis 3-1 Europa: Triunfo vital para tomar aire en su lucha por la salvación

Las verdiblancas se impusieron por 3-1 a un rival directo por la permanencia y dan un paso al frente para salir del pozo con goles de María Ruiz, Carla y Zouhir

El Real Betis Féminas firmó esta tarde un triunfo vital por 3-1 en su lucha por salir de los puestos de descenso ante un rival directo, el CE Europa, en un partido en el que las verdiblancas sumaron su primera victoria en casa de la temporada.

Así, en la última jornada de la primera vuelta, las heliopolitanas se impusieron a las catalanas gracias a los tantos de María Ruiz, Carla Santalistra y Zouhir y escalan un puesto en la tabla para situarse en el antepenúltimo puesto con 13 puntos.

Pese al cómodo marcador, el choque arrancó con dominio de las visitantes, con las mismas urgencias que las heliopolitanas, y que dispusieron de las primeras ocasiones, si bien fue el Betis el que acertó con la portería pasada la media hora por medio de María Ruiz, que adelantó a las verdiblancas. Este tanto espoleó a las locales que acumularon llegadas como para llegar al descanso con el partido sentenciado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo.

La segunda parte empezó como acabó la primera, con otra ocasión clara para la autora del 1-0, si bien no tardaría el Betis en transformar su dominio en un segundo gol. Así, Carla, en el minuto 63', puso distancia en el marcador y abrió la veda para que solo tres minutos después Zouhir se encargara de sentenciar el encuentro con el 3-0.

El Betis quitó el pie del acelerador y el Europa aprovechó para acortar distancias en el 89, pero ya no había tiempo para más, y el Betis consiguió una victoria de las que valen oro y dan mucha moral para salir de la zona baja.

Ficha técnica:

Real Betis: Paula Vizoso, María Gómez, Solozabal, Vicky, Bonilla (Sara Sánchez, 64'), Daniela Sáenz (Paula Guerrero, 64'), Marina Sánchez, Natalia Montilla (Mabel Sierra, 82'), Carla Santaliestra (Sara Balma, 85'), María Ruiz y Zouhir (Ana Manchón, 82').

CE Europa: Janet Martínez, Júlia Serrat (Laura Galceran, 80'), Núria Ferrer, Júlia Gómez (María Abad, 80'), Anna Bové, Natalia Fernández, Miriam Labrador, Clara Clemente (Pixu, 45'), Aina Torres (Ainhoa Plaza, 37'), Ari Márquez y Haizea Uranga (Núria Benet, 45').

Goles: 1-0 María Ruiz (36'); 2-0 Carla Santaliestra (63'); 3-0 Zouhir (66'); 3-1 Ari Márquez (89').

Árbitra: Patricia Gómez amonestó a María Gómez, Daniela Sáenz y María Ruiz del conjunto local, y a Natalia Fernández del conjunto visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Primera Federación en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo.