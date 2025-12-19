El golpe de timón en el Betis Féminas responde al nombre de Marco Tamarit

Ex ayudante de Bernd Schuster en China y otrora analista táctico del primer equipo verdiblanco, vuelve con la encomienda de pasar del descenso a la zona de ascenso en Primera RFEF

La cuarta derrota consecutiva, que llegó en tierras cacereñas, se cobró durante el puente de diciembre el puesto de Juan Rojo, que había sustituido a Joseba Aguirre en la recta final de la campaña 24/25, tras desembarcar en Heliópolis en 2023 para dirigir al equipo juvenil y compaginar esta labor con la de analista del primer equipo. Aunque no pudo evitar el descenso, el del Rincón de la Victoria tomó las riendas de la 'operación retorno', pero no logró convertir al Betis Féminas en lo que se esperaba: un 'gallito' en Primera RFEF. Antes al contrario, las verdiblancas ocupan uno de los tres puestos de descenso, por lo que, pese a que el interino Pablo Martínez, su segundo, logró el despertar ante el Europa, en la entidad han apostado por Marco Tamarit como máximo responsable hasta final de curso.

"Tamarit (Sevilla, 24/09/1985) es técnico UEFA Pro y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol femenino y profesional. Ha formado parte de cuerpos técnicos en Primera división, tanto a nivel nacional como internacional, destacando su etapa en el Dalian Yifang de la máxima categoría china, donde formó parte del staff técnico de Bernd Schuster. Su experiencia en el fútbol femenino incluye su paso por clubes como UD Mairena, CD Híspalis, AD Nervión, CD Honeyball, Sevilla FC y UD Loreto. Asimismo, ha desempeñado funciones en el Real Betis Balompié como analista táctico del primer equipo y en distintas áreas de la cantera masculina", especifica el comunicado de este viernes, donde se recuerda que el elegido es "especialista en metodología, análisis y desarrollo del rendimiento", incorporándose "con el objetivo de potenciar el rendimiento del equipo y aportar conocimiento, liderazgo y visión de juego".

Tamarit, "ilusionado y contento" con el regreso: "Ésta es mi casa"

"Bueno, la verdad es que estoy ilusionado y contento. Ésta es mi casa, y lo siento así en mi vuelta, porque estuve ya en el club con anterioridad. Creo que me he desarrollado mucho como profesional para estar aquí preparado en este momento. El fútbol femenino, para mí, ahora mismo está en un punto en el club con un gran nivel de crecimiento y desarrollo. Quizás a lo mejor estamos todavía un puntito por debajo, por estar en la segunda categoría, pero el equipo yo creo que tiene muchísimo potencial. Contamos con un buen punto de partida. El equipo va a ir hacia adelante. Bueno, creo no: confío plenamente, y ése es el objetivo que tenemos. Hacia adelante siempre; a pensar ya en Villarreal, aunque todavía nos queda mucho, pero a pensar ya en competir en el siguiente partido, que es la clave para nosotras. El equipo, con algunos cambios, va a ser diferente, se va a ver diferente; va a ser otra manera de jugar, totalmente diferente, pero creo que es la que nos pide el equipo y creo que también es la que nos va a dar mayor rendimiento. Así que seremos un equipo muy, muy, muy vertical y que llegue a portería rival, que defienda en campo rival", apunta Marco Tamarit en los medios del club heliopolitano.