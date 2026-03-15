Alhama 0-1 Sevilla: Vuelve tan imparable como se fue

El Sevilla regresa del parón con su cuarta victoria consecutiva al imponerse al Alhama por 0-1 con gol de Kanteh y se consolida en la quinta plaza

El Sevilla Femenino no acusó el parón liguero por los compromisos internacionales y este domingo sumó su cuarta victoria consecutiva al imponerse en el feudo del Alhama por 0-1 en un partido muy serio de las nervionenses resuelto con un tanto Fatou Kanteh.

Con este nuevo triunfo, las de David Losada se consolidan en el quinto puesto de la tabla y se erigen en uno de los conjuntos en mejor forma del campeonato como demuestra su racha y también su superioridad en las áreas. Y es que el Sevilla, ante un rival necesitado, supo defenderse después de propinar un picotazo a la postre definitivo.

Gol decisivo de Kanteh

Así las cosas, en la primera mitad, el Sevilla se mostró ambicioso y buscó la portería rival, por lo que gozó de las mejores ocasiones. La primera corrió a cargo de Rosa Márquez y la segunda fue para Gemma. La réplica visitante fue un remate que salvó Eva llamas en la línea, preludio del premio merecido por la mayor aportación ofensiva de las nervionenses.

De ese modo, en el minuto 37', Fatou Kanteh estuvo muy atenta para aprovechar un error defensivo de las locales para encauzar el triunfo antes del descanso, lo que finalmente resultó fundamental.

Las murcianas apretaron en la reanudación y dispusieron de un buen número de llegadas, pero las sevillistas supieron defenderse pese a las bajas para conseguir una nueva portería a cero y mantener la ventaja de cara a conseguir un triunfo muy importante.

Ficha técnica:

Alhama CF: Sol; Aitana, Judith, Carla, Alba; Yiyi, Ana, Estefa (Kuki, 66'); Belén (Raquel Pinel, 85'), Vega (Patri, 77'), Mari Jose.

Sevilla FC: Sullastres; Débora García (Alba López, 69'), Alice Márques, Eva Llamas, Raquel; Alicia (Iris Arnaiz, 83'), Millaray Cortés (Alba Cerrato, 69'), Gemma (Chantal Hagel, 83'), Rosa Márquez; Fatou Kanteh y Wifi.

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos (comité madrileño). Amonestó a la local Ana y a las visitantes Millaray Cortés, Débora García.

Goles: 0-1: Kanteh (min. 36').

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada disputado en el Estadio Francisco Artés Carrasco, de Lorca (Murcia).